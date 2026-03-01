Trump je u Iranu htio ponoviti Venezuelu. No ono što slijedi neće mu se svidjeti

SAD i Izrael procijenili su da će uklanjanje upravljačkog sloja iranskog teokratskog režima donijeti prednost, no time su si zadali novu glavobolju, jer za razliku od Venezuele, gdje je Trump pokušao izvesti sličan scenarij, ovdje ne postoji jasan nasljednik, piše Nick Paton Walsh u analizi za CNN

Trenutak olakšanja za mnoge potlačene Irance potkopava činjenica da je ubojstvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija opasno jednostavno rješenje za vrlo složen problem, upozorava Paton.

Vladaviu Alija Hamneija obilježilo je loše upravljanje, a na kraju je završila jednom od brutalnijih epizoda njegove prepoznatljive represije - nasiljem koje je njegov režim provodio kako bi održao vlast. Njegovo ubojstvo izazvalo je slavlje u Teheranu, kao i 40 dana službene žalosti i ogromne prorežimske gužve - ali i borbu da ono što je preostalo od režima shvati što slijedi.

Građani Sirije slave pad Asada Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iskustvo iz Venezuele i Sirije Izraelski dužnosnici nagovijestili su da je udar ubrzan kako bi se iskoristila prilika na sasstanku visokih iranskih čelnika. Čini se da je američki predsjednik Donald Trump ponovno posegnuo za venezuelskim scenarijem, sugerirajući da je imao nasljednika na umu - kao što je učinio nakon hvatanja Nicolása Madura, pomazavši zamjenicu vođe Delcy Rodriguez za svoju preferiranu sugovornicu. Ali u Iranu je situacija dosta drugačija. Teokracija se pretvorila u autokraciju i kleptokraciju. Većina od 90 milijuna stanovnika zemlje oslanja se na režim kako bi osigurali egzistenciju, a manjina ima krv na rukama. Kada je krajem 2024. u obližnjoj Siriji pao Assadov režim, njegove sigurnosne snage bile su iscrpljene - a gospodarstvo opustošeno - godinama građanskog sukoba. Temeljem tog iskustva, SAD i Izrael procijenili su da će micanjem gornjeg sloja režima dati energiju lokalnom stanovništvu i dovesti državu u bolje stanje. No veliko je pitanje tko će ih naslijediti. Tvrdolinijaši će se utrkivati ​​kako bi popunili prazninu, a i da bi preživjeli. Postoji li mogućnost da se pojavi konsenzus da, da bi opstala, autokracija mora sklopiti mir sa SAD-om i regijom te se neko vrijeme pretvarati da je umjerena, pita se Paton i odmah odgovara: Možda. Ali to riskira projiciranje slabosti na koju je Teheran toliko alergičan. Ne postoji laka zamjenska vlada u oporbi na kutiji koju Trump može promovirati.

Pahlavi ne može tek tako preuzeti vlast Reza Pahlavi, nasljednik davno svrgnutog šaha, ne može se ušuljati u Teheran i preuzeti uzde bez riskiranja da ga ljutita iranska vojska pokuša ubiti. U Iranu zapravo nema oporbe. Kao i u Caracasu, svako rješenje vjerojatno će morati doći iz ostataka režima. U mnogim aspektima, Hamaneijevi pogrešni koraci olakšali su posao SAD-u i Izraelu. Njegova represija i loše ekonomsko upravljanje doveli su do toga da Iran očajnički i očito treba promjenu, a njegov narod žudi za slobodom i bogatstvom. Njegove jasne naredbe da tako žestoko uzvrati na ove napade - izvedene, čini se, posthumno - razbjesnile su veći dio regije, pogodivši susjede koji su pozivali SAD da odustanu od napada, a sada su bijesni što su njihovi civili bili meta iranskog raketnog i bespilotnog napada. Čini se da Iran nastavlja slabiti sebe, ali ne prestaje. Veliki rizik sada je raspad: moguće je da nijedna frakcija ne pobijedi, što bi dovelo do nasilja koje bi dodatno destabiliziralo Iran i regiju.

+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO