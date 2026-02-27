Tvrtka Jacka Dorseyja otpušta više od 4000 zaposlenika: 'To čeka i ostatak industrije'

Block, fintech kompanija iza servisa Square, Cash App i Afterpay, najavila je masovno smanjenje broja zaposlenih, čak 40 posto radne snage. Razlog nije pad poslovanja, nego sve veća primjena umjetne inteligencije, poručio je suosnivač i izvršni direktor Jack Dorsey u pismu dioničarima
Tvrtka će otpustiti više od 4.000 zaposlenika, čime će broj radnika pasti na nešto manje od 6.000. Dorsey tvrdi da je riječ o strateškoj odluci kojom se Block želi prilagoditi novoj fazi tehnološkog razvoja. 'Znatno manji tim, uz alate koje gradimo, može napraviti više i bolje. Mogućnosti takozvanih AI alata rastu iz tjedna u tjedan', napisao je.
Financijska direktorica Blocka Amrita Ahuja poruku je dodatno pojasnila u poslovnim smjernicama kompanije - cilj je brže poslovanje uz manje, ali visoko specijalizirane timove, dok će umjetna inteligencija automatizirati sve veći dio zadataka.
Dorsey je na društvenoj mreži X naglasio da otkazi nisu posljedica slabih rezultata. Naprotiv, tvrdi da poslovanje ostaje snažno i da dobit raste. Prema njegovu mišljenju, Block samo radi ono što će uskoro učiniti i ostatak industrije. 'Većina kompanija kasni. U sljedećih godinu dana vjerujem da će mnoge doći do istog zaključka i provesti slične promjene', poručio je.
Povratak na razinu prije pandemije
Velik dio tehnoloških kompanija naglo je povećao broj zaposlenih tijekom pandemije, kada je eksplodirala potražnja za digitalnim uslugama. Block je tako s oko 3.800 zaposlenika krajem 2019. narastao na više od 10.000 prije najnovijih otkaza. Sličan rast, a potom i rezove, prošle su i kompanije poput Mete, Amazona i Microsofta.
Sada se sektor vraća na organizacijske modele bliže razdoblju prije pandemije, ali uz bitnu razliku - umjetna inteligencija preuzima dio poslova koji su donedavno zahtijevali velike timove. Dorsey tvrdi da je odlučio reagirati odmah, umjesto postupnog smanjivanja broja zaposlenih tijekom duljeg razdoblja.
Otpusteni zaposlenici dobit će najmanje 20 tjedana otpremnine, uz dodatne benefite ovisno o stažu, uključujući zdravstveno osiguranje na šest mjeseci, zadržavanje službene opreme te jednokratnu isplatu od 5.000 dolara. Investitori su odluku pozdravili - dionice Blocka nakon objave skočile su i do 24 posto.
Umjetna inteligencija ubrzano mijenja tržište rada u tehnološkom sektoru. Kompanije poput Amazona, Mete, Microsofta i Verizona već su provele velike reorganizacije, često povezane upravo s automatizacijom i AI alatima.
Istodobno, razvoj novih poslovnih AI rješenja dodatno ubrzava promjene. Anthropic je ovoga tjedna unaprijedio svoj model Claude kako bi učinkovitije obavljao uredske poslove poput ljudskih resursa, dizajna i upravljanja imovinom; područja koja su donedavno bila gotovo isključivo ljudska domena.
Sve više čelnika tehnoloških kompanija zato zagovara 'mršavije' organizacije s manje hijerarhijskih razina i većim oslanjanjem na umjetnu inteligenciju, koju Amazon opisuje kao najtransformativniju tehnologiju još od pojave interneta.