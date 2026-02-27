Tvrtka Jacka Dorseyja otpušta više od 4000 zaposlenika: 'To čeka i ostatak industrije'

Tvrtka će otpustiti više od 4.000 zaposlenika, čime će broj radnika pasti na nešto manje od 6.000. Dorsey tvrdi da je riječ o strateškoj odluci kojom se Block želi prilagoditi novoj fazi tehnološkog razvoja. 'Znatno manji tim, uz alate koje gradimo, može napraviti više i bolje. Mogućnosti takozvanih AI alata rastu iz tjedna u tjedan', napisao je.

Financijska direktorica Blocka Amrita Ahuja poruku je dodatno pojasnila u poslovnim smjernicama kompanije - cilj je brže poslovanje uz manje, ali visoko specijalizirane timove, dok će umjetna inteligencija automatizirati sve veći dio zadataka.

Dorsey je na društvenoj mreži X naglasio da otkazi nisu posljedica slabih rezultata. Naprotiv, tvrdi da poslovanje ostaje snažno i da dobit raste. Prema njegovu mišljenju, Block samo radi ono što će uskoro učiniti i ostatak industrije. 'Većina kompanija kasni. U sljedećih godinu dana vjerujem da će mnoge doći do istog zaključka i provesti slične promjene', poručio je.