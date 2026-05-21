Znanstvenici hvale AI, ali i upozoravaju: 'Mogao bi nas učiniti manje inteligentnima'

Otkako su se pojavili alati koji koriste umjetnu inteligenciju, pogotovo veliki jezični modeli, sve se više ljudi njima intenzivno koristi u svakodnevnom životu. I dok mnogi tvrde da im je to olakšalo poslovne i privatne zadatke, stručnjaci upozoravaju i na njihovu negativnu stranu

Kraljevski opservatorij Greenwich, jedna od najstarijih znanstvenih institucija u Velikoj Britaniji, upozorio je da bi porast korištenja alata umjetne inteligencije mogao ljude učiniti - manje inteligentnima. 'Oslanjanje isključivo na trenutne odgovore riskira gubitak navika postavljanja pitanja i evaluacije, a one su temelj znanja, stručnosti i inovacija', naglašava Paddy Rodgers, direktor grupe Kraljevskih muzeja Greenwich, u razgovoru za BBC.

Slaže se da otkrića koja je znanost ostvarila proteklih stoljeća ne bi bila moguća bez tehnoloških inovacija, ali i dodaje kako se ne bi dogodila bez postavljanja pitanja i traženja odgovora na njih te bez nailaženja na neočekivane informacije ili rezultate. Dr. Charlie Simpson, predavač na Sveučilištu Oxford Brookes, rekao je kako 'kada se koriste odgovorno, alati umjetne inteligencije omogućuju studentima da usmjere svoju pozornost na važnije dijelove učenja i poboljšaju samorazvoj'. No smatra i da bi jednostavno 'prepuštanje razmišljanja' tehnologiji istaknulo njezina ograničenja. Napredak koji je društvo ostvarilo upotrebom umjetne inteligencije, pogotovo u znanosti, i dalje je popraćen upozorenjima o ograničenjima te tehnologije i opasnostima oslanjanja na nju. Rodgers upozorava da se korištenjem AI-a informacije koje smo dosad provjeravali u enciklopedijama ili na drugim izvorima mogu izostaviti jer se sad cijeni brzina.