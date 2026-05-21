Suosnivač Anthropica: 'AI će u idućih godinu dana nekome donijeti Nobelovu nagradu'

U predavanju na Sveučilištu Oxford opisao je 'vrtoglavi osjećaj napretka' u tehnologiji i iznio niz predviđanja.

Sustav umjetne inteligencije surađivat će s ljudima kako bi u roku od 12 mjeseci došao do otkrića koje će osvojiti Nobelovu nagradu. Obrtnicima će za dvije godine pomagati dvonožni roboti, prognozirao je suosnivač Anthropica Jack Clark .

Primjerice, vjeruje kako će tvrtke kojima upravljaju isključivo umjetne inteligencije ostvarivati ​​milijune američkih dolara prihoda u roku od 18 mjeseci, a do kraja 2028. godine sustavi umjetne inteligencije moći će dizajnirati vlastite nasljednike.

Također je rekao kako postoje vjerojatni scenariji u kojima tehnologija ima 'ne-nultu šansu poubijati sve na planetu' pa je 'važno jasno reći kako taj rizik nije nestao'. Clark smatra kako bi bilo bolje kada bi ljudi mogli usporiti razvoj tehnologije, 'kako bismo sebi kao vrsti dali više vremena' za hvatanje u koštac s implikacijama njezinih moći.

Ali, rekao je kako se to ne bi dogodilo u vrtoglavom razvoju u kojem sudjeluju 'razni akteri i razne države, uhvaćene u međusobno natjecanje, gdje komercijalna i geopolitička rivalstva često nadjačavaju veće egzistencijalne aspekte tehnologije koja se gradi, aspekte vrste'.

Ocijenio je kako to nije idealno. Clark je jedna od najviše rangiranih osoba u Anthropicu, tvrtki koju su osnovali istraživači umjetne inteligencije koji su napustili konkurentsku tvrtku OpenAI zbog neslaganja oko sigurnosti, piše Guardian.