Val globalne potražnje: Umjetna inteligencija katapultirala tajvanski izvoz

Tajvanski izvoz poskočio je u studenom za čak 56 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najsnažnije od svibnja 2010., dosegnuvši 64,05 milijardi dolara, izračunalo je ministarstvo financija.

Razdoblje rasta isporuka protegnulo se tako na nešto više od dvije godine, uz najviši iznos u dolarima otkada ministarstvo objavljuje podatke.

Vrijednost isporuka u SAD bila je gotovo tri puta veća nego u studenom 2024. godine, dosegnuvši rekordnih 24,418 milijardi dolara, unatoč 20-postotnim carinama koje ne obuhvaćaju poluvodiče.