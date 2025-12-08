pravni izazov

Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto

I.V.

08.12.2025 u 18:50

Donald Trump, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin
Donald Trump, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Teritorij nije samo osjetljiva tema u pregovorima Ukrajine i Rusije, nego je i, s obzirom na to da je zaštićen ustavom, pravno nepremostiv problem za Kijev

Čak i da predsjednik Volodimir Zelenski pristane na ustupke Rusiji, ukrajinski ustav mu jednostavno ne daje ovlasti da sam donosi odluke o teritoriju zemlje, piše Olga Malčevska, dopisnica BBC-ja za istočnu Europu.

Prema članku 73. ukrajinskog ustava, bilo kakve promjene granica mogu se provesti isključivo putem 'općeg referenduma'. To znači da svi ukrajinski građani, u svim regijama, moraju imati pravo slobodnog glasanja, bez pritisaka.

U tu skupinu ulaze i stanovnici okupiranih područja – oko 20 posto teritorija trenutno pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, Donbas te dijelove Zaporižja i Hersona, kao i linije bojišnice. Ustav također jasno navodi da referendum ne smije biti održan za vrijeme ratnog stanja.

vezane vijesti

Pravna ograničenja stvaraju začarani krug na razini međunarodne diplomacije i predstavljaju jedan od ključnih razloga zbog kojih je pitanje teritorija osjetljivo za Ukrajinu, zaključuje dopisnica BBC-ja.

Teritorij ostaje 'najteže pitanje' u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije, poručio je Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin ističe da bi kontroverzni američki mirovni plan s 28 točaka 'mogao poslužiti kao osnova za konačno rješenje', no i dalje inzistira na tome da se Ukrajina povuče iz dijelova Donbasa koje drži. Kijev to odbija, unatoč rastućem pritisku Washingtona.

Danas poslijepodne održan je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Njemačke i Francuske u Londonu. Europski čelnici razgovarali su o najnovijem nacrtu mirovnog plana kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

Nakon sastanka iz Elizejske palače poručuju da će se dodatno raditi na tome da Ukrajina dobije snažne i pouzdane sigurnosne garancije. Uz to, navodi se da će plan obuhvatiti i mjere za dugoročnu obnovu zemlje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravni izazov

pravni izazov

Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto
sezona traje

sezona traje

Čini vam se da gripa nikad nije bila jača? Imamo službene brojke: 'Sve je počelo neuobičajeno...'
stroža pravila

stroža pravila

Božinović se oglasio o mjerama koje će 'demotivirati' nezakonite dolaske

najpopularnije

Još vijesti