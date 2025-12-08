Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto

Čak i da predsjednik Volodimir Zelenski pristane na ustupke Rusiji, ukrajinski ustav mu jednostavno ne daje ovlasti da sam donosi odluke o teritoriju zemlje, piše Olga Malčevska, dopisnica BBC-ja za istočnu Europu.

Prema članku 73. ukrajinskog ustava, bilo kakve promjene granica mogu se provesti isključivo putem 'općeg referenduma'. To znači da svi ukrajinski građani, u svim regijama, moraju imati pravo slobodnog glasanja, bez pritisaka.

U tu skupinu ulaze i stanovnici okupiranih područja – oko 20 posto teritorija trenutno pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, Donbas te dijelove Zaporižja i Hersona, kao i linije bojišnice. Ustav također jasno navodi da referendum ne smije biti održan za vrijeme ratnog stanja.