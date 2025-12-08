Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto

Teritorij nije samo osjetljiva tema u pregovorima Ukrajine i Rusije, nego je i, s obzirom na to da je zaštićen ustavom, pravno nepremostiv problem za Kijev
Čak i da predsjednik Volodimir Zelenski pristane na ustupke Rusiji, ukrajinski ustav mu jednostavno ne daje ovlasti da sam donosi odluke o teritoriju zemlje, piše Olga Malčevska, dopisnica BBC-ja za istočnu Europu.
Prema članku 73. ukrajinskog ustava, bilo kakve promjene granica mogu se provesti isključivo putem 'općeg referenduma'. To znači da svi ukrajinski građani, u svim regijama, moraju imati pravo slobodnog glasanja, bez pritisaka.
U tu skupinu ulaze i stanovnici okupiranih područja – oko 20 posto teritorija trenutno pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, Donbas te dijelove Zaporižja i Hersona, kao i linije bojišnice. Ustav također jasno navodi da referendum ne smije biti održan za vrijeme ratnog stanja.
Pravna ograničenja stvaraju začarani krug na razini međunarodne diplomacije i predstavljaju jedan od ključnih razloga zbog kojih je pitanje teritorija osjetljivo za Ukrajinu, zaključuje dopisnica BBC-ja.
Teritorij ostaje 'najteže pitanje' u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije, poručio je Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin ističe da bi kontroverzni američki mirovni plan s 28 točaka 'mogao poslužiti kao osnova za konačno rješenje', no i dalje inzistira na tome da se Ukrajina povuče iz dijelova Donbasa koje drži. Kijev to odbija, unatoč rastućem pritisku Washingtona.
Danas poslijepodne održan je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Njemačke i Francuske u Londonu. Europski čelnici razgovarali su o najnovijem nacrtu mirovnog plana kojim bi se okončao rat u Ukrajini.
Nakon sastanka iz Elizejske palače poručuju da će se dodatno raditi na tome da Ukrajina dobije snažne i pouzdane sigurnosne garancije. Uz to, navodi se da će plan obuhvatiti i mjere za dugoročnu obnovu zemlje.