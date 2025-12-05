New Balance opet je rasturio: Nitko nije znao da će ove tenisice postati takav hit

New Balance i Miu Miu iskoristili su tenisku kulturu kako bi svoju suradnju podigli na višu razinu. Na novoj dodjeli nagrada FN Achievement Awards oba brenda nagrađena su priznanjem 'Suradnja godine'

Bostonski brend New Balance i talijanski Miu Miu ovjenčani su nagradom za 'Suradnju godine' na 39. godišnjoj dodjeli FN Achievement Awards. Kad su u rujnu lansirali svoju najnoviju, vrlo komentiranu kolekciju, New Balance i Miu Miu dokazali su da mogu dominirati teniskim svijetom. Tajna njihove dugogodišnje uspješne suradnje krije se u bogatoj obiteljskoj povijesti oba brenda.

Direktori dvaju brendova objasnili su zašto partnerstvo, započeto 2021. godine, funkcionira tako dobro. Chris Davis, sin predsjednika uprave New Balancea Jima Davisa i potpredsjednice Anne Davis, smatra da Miu Miu utjelovljuje rijetku dvostrukost u industriji. 'Oni istodobno predstavljaju vrhunac talijanskog umijeća i luksuza, ali su i nevjerojatno hrabri kad je riječ o predviđanju i definiranju trendova budućnosti', rekao je globalni predsjednik i direktor marketinga New Balancea. 'Ta dvostrukost odražava našu ambiciju na način koji autentično može privući žensku publiku diljem svijeta.'

Paralela se može povući između Davisa i još jednog ključnog igrača suradnje, Lorenza Bertellija, koji je glavni direktor marketinga i voditelj odjela za društvenu odgovornost u grupaciji Prada. On također nastavlja obiteljsku tradiciju kao sin Miuccie Prade, kreativne direktorice Miu Miua i su-kreativne direktorice Prade uz Rafa Simonsa, te Patrizia Bertellija, predsjednika i izvršnog direktora Prada grupe. Bertelli je govorio o tome kako je nastavio obiteljsku ostavštinu i o svom poštovanju prema New Balanceu kao obiteljski vođenoj tvrtki. 'Za mene se sve svodi na odgovornost i kontinuitet. Kada naslijedite obiteljski posao, ne upravljate samo brendom – čuvate povijest i skup vrijednosti', rekao je Bertelli. 'To jako poštujem kod New Balancea. Ostali su neovisni više od stoljeća, što je rijetkost u ovoj industriji. To im omogućuje dugoročno razmišljanje, davanje prednosti integritetu i kvaliteti pred kratkoročnim ciljevima. To je filozofija koju dijelimo u grupaciji Prada i jedan od razloga zašto ova suradnja toliko dobro funkcionira.'

Zajednički obiteljski pristup ključan za uspjeh Brian Lynn, globalni potpredsjednik lifestyle segmenta u New Balanceu, također smatra da je zajednički obiteljski pristup ključan za uspjeh. 'Postoji razumijevanje da možemo raditi ispravno bez vanjskih pritisaka koji često dolaze s posjedovanjem od strane velikih korporacija', objasnio je Lynn. Miu Miu je u početku odabrao New Balanceov model 574 kao svoje platno, debitirajući prvu zajedničku tenisicu na reviji Miu Miu proljeće 2022. Sve se dodatno zahuktalo kada su se oba brenda fokusirala na model 530, koji je Miu Miu želio osvježiti ultratankim đonom – tako je nastao model 530 SL.

Taj je model od 2023. objavljivan u više boja, a kasnije i u inačici s mule potplatom. Ove se godine posebno istaknuo kada je postao dio kolekcije New Balance x Miu Miu s Coco Gauff. S duplim vezicama i luksuznim nijansama poput srebrne i zlatne, ovaj model tenisica postao je izrazito tražen te se rasprodao unatoč visokoj cijeni. Uz to, drugi potpisani model tenisica Coco Gauff lansiran je u limitiranom izdanju na posebnom događaju sa tenisačicom. 'S obzirom na rast popularnosti tenisa u pop kulturi – s filmovima poput 'Challengersa' i trendom tennis-corea – ova je suradnja dobila dodatni smisao', rekla je Gauff za Footwear News. 'Cijela estetika Miu Miua savršeno se uklapa u svijet tenisa.'

Kombinacija dvaju brendova na vrhuncu snage Ono što je model 530 SL učinilo toliko poželjnim, objasnio je Lynn, jest 'kombinacija dvaju brendova na vrhuncu njihove snage'. Popularnost modela 530, osobito među ženama, u kombinaciji s modernim tankim đonom, učinila je taj stil velikim hitom. Lynn je dodao da je proizvodnja ograničenih serija u Italiji dodatno pridonijela brzom rasprodavanju. Umijeće izrade još je jedno područje u kojem se brendovi savršeno nadopunjuju. 'Oba brenda dijele duboku predanost zanatu', rekao je Davis. 'Oba posjedujemo vlastite tvornice. Ljudi koji desetljećima rade u našim organizacijama doživljavaju proces izrade kao umjetnički čin — u svijetu u kojem brza moda i jeftinija roba često prevladavaju. Naš pristup je da je najodrživiji proizvod onaj koji traje zauvijek i izrađen je s pažnjom i stručnošću.'