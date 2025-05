Planirate nabaviti preklopni smartfon? Obavezno pripazite na ovih pet stvari

Kupnja prvog preklopnog uređaja često je velik korak. Možda ste uzbuđeni zbog mogućnosti isprobavanja potpuno novog formata nakon godina korištenja klasičnih 'ravnih' pametnih telefona, možda ste sretni zato što kupujete premijski model koji nije kao svi ostali... No, prije nego što stisnete gumb 'kupi', nije loše razmisliti o nekoliko važnih stvari kako biste točno znali u što ulazite.

Praktično ili prestižno?

Prva stvar koju se trebate zapitati je – kupujete li preklopni telefon zbog praktičnosti ili prestiža? Suvremeni preklopni uređaji, posebno oni s formatom 'bilježnice', nude veću radnu površinu i ona omogućuje ozbiljniji multitasking. Zaslon se može koristiti za rad u podijeljenom prikazu uz plutajuće prozore i gledanje sadržaja s dodatnim funkcijama. Primjerice, Samsungov TaskBar čini telefone Fold sličnijima prijenosnom računalu, a OnePlus nudi intuitivnu funkciju Open Canvas s brzim prebacivanjem između aplikacija.

Ako ste poslovni korisnik, znate da Microsoftove aplikacije Office daleko bolje funkcioniraju na većim zaslonima, pa Excel, Word ili PowerPoint napokon postaju upotrebljivi u pokretu. Tako je za one koji se bave analizom burze veći zaslon idealan za čitanje grafova. No, čak i ako vam cilj nije produktivnost, već želite udobno uroniti u gejming, gledanje videa ili čitanje stripova – to je također sasvim opravdan razlog.

Međutim cijena takvog uređaja često zna spustiti na zemlju - radi se o ciframa koje idu blizu 2000 eura - pa to potakne kupce da dobro razmisle je li im zaista potreban kao alat ili ih jednostavno privlači kao luksuzan tehnološki dodatak. Flip modeli su pristupačniji, ali nude manje funkcionalnosti i više služe kao stilski dodatak, osim ako niste kreator sadržaja koji će iskoristiti prednosti njihove kamere i to što ih možete postaviti.