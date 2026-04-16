Transformacija zdravstva pomoću AI-ja: Novo Nordisk i OpenAI udružuju snage

Partnerstvo će koristiti napredne AI alate za analizu složenih skupova podataka, identifikaciju najboljih molekula kao potencijalnih kandidata za razvoj lijekova i skraćivanje vremena potrebnog da terapija prijeđe put od istraživanja do pacijenta. Sve se provodi uz strogu zaštitu podataka, jasno definirano upravljanje i ljudski nadzor kako bi se osigurala etičnost i usklađenost, navode iz tvrtke u priopćenju.

'Ovo partnerstvo važan je korak u pozicioniranju Novo Nordiska kao lidera u sljedećoj eri zdravstva. Milijuni ljudi žive s debljinom i dijabetesom i trebaju nove opcije liječenja, a znamo da postoje rješenja koja tek trebamo otkriti i koja mogu promijeniti njihove živote. Integracija umjetne inteligencije u svakodnevni rad omogućuje nam analizu podataka u razmjerima koji su ranije bili nezamislivi, prepoznavanje obrazaca koje nismo mogli vidjeti i brže testiranje hipoteza nego ikad prije. To znači brže otkrivanje novih lijekova i njihov dolazak na tržište', izjavio je Mike Doustdar, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Novo Nordisk.

Partnerstvo će također biti usmjereno povećanju učinkovitosti u proizvodnji, opskrbnom lancu, distribuciji i korporativnim funkcijama. Zajednički pilot-programi pokrenut će se u područjima istraživanja i razvoja, proizvodnje i komercijalnih aktivnosti, uz plan potpunog uvođenja do kraja 2026. godine.

'Umjetna inteligencija mijenja industrije, a u zdravstvenom sektoru može pomoći ljudima da žive dulje i kvalitetnije. Ova suradnja s Novo Nordiskom pomoći će ubrzati znanstvena otkrića, optimizirati globalno poslovanje i redefinirati budućnost skrbi za pacijente', izjavio je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a.