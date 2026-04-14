Napadač na Sama Altmana: 'Došao sam zapaliti i ubiti sve u OpenAI-ju'

Daniel Moreno-Gama sastavio je manifest protiv umjetne inteligencije i šefu OpenAI-ja poručio kako je došlo vrijeme iskupljenja
Muškarac optužen za bacanje Molotovljevog koktela na dom Sama Altmana, glavnog izvršnog direktora OpenAI-ja u San Franciscu (SAD), pronađen je s pamfletom protiv umjetne inteligencije u kojem su bila navedena imena i adrese drugih izvršnih direktora i investitora u umjetnu inteligenciju.
Daniel Moreno-Gama, trenutno u pritvoru zbog više optužbi (uključujući pokušaj ubojstva), suočit će se i s federalnim optužbama zbog posjedovanja neregistriranog vatrenog oružja te pokušaja oštećenja i uništenja imovine eksplozivom. Zasad nije poznato je li Moreno-Gama angažirao odvjetnika.
Vlasti su objavile kako je dvadesetogodišnjak doputovao iz Teksasa u Kaliforniju te u ranim jutarnjim satima bacio Molotovljev koktel na dvije kuće u vlasništvu Altmana. Naprava je izazvala požar na vrhu ulaznih vrata, a osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja.
Otprilike sat i pol kasnije stigao je u sjedište OpenAI-ja u San Franciscu, uzeo stolicu i njome udario u staklena vrata. Njegove radnje zabilježene su na snimkama nadzornih kamera. Prema izjavi zaštitara koji su bili na toj lokaciji, osumnjičenik je rekao kako je došao 'zapaliti sve i ubiti sve unutra'.
Trodjelni manifest
Policija je uhitila Morena-Gamu i pronašla 'zapaljive naprave', vrč kerozina, plavi upaljač i manifest protiv umjetne inteligencije.
Taj je dokument dio serije od tri dijela, koja je 'identificirala stavove protiv umjetne inteligencije i direktore raznih tvrtki za umjetnu inteligenciju', uključujući Altmana. Prvi dio dokumenta nosio je naslov 'Posljednje upozorenje' i ime osumnjičenika. U njemu je navodno napisao kako je pokušao ubiti Altmana.
'Ako ću nagovarati druge na ubojstva i zločine, onda moram predvoditi primjerom i pokazati kako sam potpuno iskren u svojoj poruci', stoji u dokumentu. Zatim su, čini se, navedena imena članova odbora, izvršnih direktora tvrtki za umjetnu inteligenciju i investitora. Sve osobe s tog popisa su kontaktirane i upozorene.
Drugi dio dokumenta nosio je naslov 'Još nekoliko riječi o pitanju našeg nadolazećeg izumiranja' i detaljno je opisao 'navodni rizik koji umjetna inteligencija predstavlja za čovječanstvo'. Treći dio bilo je pismo upućeno Altmanu koje je počinjalo s 'Ako nekim čudom preživite, onda bih ovo shvatio kao božanski znak da se iskupite.'
Vlasti pozivaju na smirivanje tenzija
Vlasti su potvrdile kako su svjesne postojanja korisničkog profila pri Substacku pod istim imenom kao i osumnjičenik, ali u ovoj fazi nisu još sigurni stoji li Moreno-Gama doista iza njega.
Također su poručile kako treba smiriti retoriku korištenu raspravama o umjetnoj inteligenciji i njezinom budućem utjecaju na naše društvo te kako nitko ne smije izgubiti život zbog razlika u mišljenjima i zabrinutosti. Pozvale su na zdrav dijalog.
Nakon napada Altman je na svom blogu objavio fotografije njegovog supruga i njihovog sina. 'Obično se trudimo biti prilično privatni, ali u ovom slučaju dijelim fotografiju u nadi da bi to moglo odvratiti sljedeću osobu od bacanja Molotovljevog koktela na našu kuću, bez obzira na to što misle o meni', napisao je Altman, a prenosi Business Insider.