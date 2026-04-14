Napadač na Sama Altmana: 'Došao sam zapaliti i ubiti sve u OpenAI-ju'

Daniel Moreno-Gama sastavio je manifest protiv umjetne inteligencije i šefu OpenAI-ja poručio kako je došlo vrijeme iskupljenja

Muškarac optužen za bacanje Molotovljevog koktela na dom Sama Altmana, glavnog izvršnog direktora OpenAI-ja u San Franciscu (SAD), pronađen je s pamfletom protiv umjetne inteligencije u kojem su bila navedena imena i adrese drugih izvršnih direktora i investitora u umjetnu inteligenciju.

Daniel Moreno-Gama, trenutno u pritvoru zbog više optužbi (uključujući pokušaj ubojstva), suočit će se i s federalnim optužbama zbog posjedovanja neregistriranog vatrenog oružja te pokušaja oštećenja i uništenja imovine eksplozivom. Zasad nije poznato je li Moreno-Gama angažirao odvjetnika. Vlasti su objavile kako je dvadesetogodišnjak doputovao iz Teksasa u Kaliforniju te u ranim jutarnjim satima bacio Molotovljev koktel na dvije kuće u vlasništvu Altmana. Naprava je izazvala požar na vrhu ulaznih vrata, a osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja. Otprilike sat i pol kasnije stigao je u sjedište OpenAI-ja u San Franciscu, uzeo stolicu i njome udario u staklena vrata. Njegove radnje zabilježene su na snimkama nadzornih kamera. Prema izjavi zaštitara koji su bili na toj lokaciji, osumnjičenik je rekao kako je došao 'zapaliti sve i ubiti sve unutra'.

Trodjelni manifest Policija je uhitila Morena-Gamu i pronašla 'zapaljive naprave', vrč kerozina, plavi upaljač i manifest protiv umjetne inteligencije. Taj je dokument dio serije od tri dijela, koja je 'identificirala stavove protiv umjetne inteligencije i direktore raznih tvrtki za umjetnu inteligenciju', uključujući Altmana. Prvi dio dokumenta nosio je naslov 'Posljednje upozorenje' i ime osumnjičenika. U njemu je navodno napisao kako je pokušao ubiti Altmana. 'Ako ću nagovarati druge na ubojstva i zločine, onda moram predvoditi primjerom i pokazati kako sam potpuno iskren u svojoj poruci', stoji u dokumentu. Zatim su, čini se, navedena imena članova odbora, izvršnih direktora tvrtki za umjetnu inteligenciju i investitora. Sve osobe s tog popisa su kontaktirane i upozorene. Drugi dio dokumenta nosio je naslov 'Još nekoliko riječi o pitanju našeg nadolazećeg izumiranja' i detaljno je opisao 'navodni rizik koji umjetna inteligencija predstavlja za čovječanstvo'. Treći dio bilo je pismo upućeno Altmanu koje je počinjalo s 'Ako nekim čudom preživite, onda bih ovo shvatio kao božanski znak da se iskupite.'