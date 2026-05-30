Nova Zarina suknja izgleda skuplje nego što jest i idealna je za ljetne dane

Spoj upečatljivog uzorka, laskavog kroja i ljetne prozračnosti čini ovu Zara suknju jednim od onih komada koji bez puno truda podižu svaku kombinaciju
Ljeto je nezamislivo bez laganih i prozračnih suknji, a upravo jedan takav model ovih je dana privukao pažnju ljubiteljica mode. Zara u novoj kolekciji nudi midi suknju koja osvaja efektnim uzorkom, laskavim krojem i svestranošću zbog koje bi lako mogla postati jedan od najnošenijih komada sezone.
Riječ je o midi suknji s efektom parea i prednjim čvorom koja uspješno spaja ležernost i eleganciju. Posebno se ističe grafičkim uzorkom u kombinaciji crne, bijele, smeđe i nježno žute boje, što joj daje dovoljno karaktera da podigne i najjednostavnije modne kombinacije.
Cijena joj je 35,95 eura, a zahvaljujući neutralnoj paleti boja lako se kombinira s različitim komadima. Uz crni top djeluje elegantno i sofisticirano, dok će s običnom bijelom majicom izgledati opuštenije i prikladno za svakodnevne prilike. Odlično se slaže i s komadima u zemljanim tonovima koji dodatno naglašavaju njezin ljetni karakter.
Kroj koji laska figuri
Najveći adut ove suknje krije se u kroju inspiriranom pareom. Prednji čvor vizualno naglašava struk, dok preklopni dizajn stvara efekt izdužene siluete. Dodatnu lakoću daje prednji prorez koji omogućuje nesmetano kretanje i čini model idealnim za vruće ljetne dane.
Suknja ima i skriveni stražnji patentni zatvarač koji ne narušava njezin čist i elegantan izgled. Upravo zahvaljujući kombinaciji promišljenog kroja i upečatljivog uzorka djeluje kao komad koji ne zahtijeva puno dodataka kako bi ostavio dojam.
Nositi se može uz ravne sandale i jednostavan top za dnevne kombinacije, uz espadrile i lepršavu bluzu za opuštena druženja ili pak uz sandale s petom i zlatni nakit za večernje izlaske. Upravo zbog te svestranosti ima sve preduvjete da postane jedan od ključnih komada ljetne garderobe.