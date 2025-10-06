Tinejdžer oštetio 17 automobila pa, umjesto policiji, sve priznao ChatGPT-u

Prema policijskom izvješću, Ryan Schaefer, student druge godine, u nedjelju oko 3 sata ujutro oštetio je 17 parkiranih automobila. Policija navodi da je razbijao prozore, lomio retrovizore, udarao haube i čupao brisače, u onome što su opisali kao 'bijesni pohod' kroz kampus.

Kada su mu istražitelji pokazali snimke nadzornih kamera, Schaefer je u početku rekao samo da 'podsjeća na osobu sa snimke', no pristao je na pretragu svog iPhonea. Tamo su detektivi otkrili dug razgovor s ChatGPT-em u kojem je gotovo odmah nakon incidenta detaljno priznao vandalizam, prenosi Mashable.

U razgovoru je postavljao pitanja poput 'Koliko sam 'nadrapao'?’ i 'Hoću li ići u zatvor?', priznao da je 'razbio više automobila', te čak izrazio zadovoljstvo uništavanjem imovine. Također je spomenuo da je 'i prošle godine nešto slično učinio i prošao nekažnjeno', povremeno prijeteći AI-ju i pokušavajući se umiriti.

Tužitelji su razgovor nazvali 'zabrinjavajućim', jer jasno prikazuje njegovu svjesnost o počinjenom djelu, kao i psihološko stanje. Uz podatke o lokaciji mobitela koji ga povezuju s mjestom događaja, Schaefer je optužen za kazneno djelo oštećenja tuđe imovine i nalazi se u zatvoru okruga Greene. Ako bude pušten, bit će podvrgnut nadzoru putem GPS-a, zabranom posjećivanja lokala s alkoholom i nenajavljenim testiranjima na drogu i alkohol.