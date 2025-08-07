Tim Cook: 'Ova transformacija velika je kao internet, možda i veća. Apple to mora napraviti'

Dok konkurenti poput Microsofta, Googlea i Amazona već godinama ulažu milijarde u AI alate i infrastrukturu, Apple je svoj paket Apple Intelligence predstavio nešto kasnije i opreznije. No Cook je podsjetio da dolazak 'nakon svih' nije ništa novo za Apple.

Pred tisućama zaposlenika i nakon objave financijskih rezultata koji su nadmašili očekivanja, Cook je AI usporedio s najvećim tehnološkim pomacima modernog doba: 'Ova transformacija velika je kao internet , pametni telefon, cloud i aplikacije, možda i veća. Apple to mora napraviti. I napravit će. Ovo je prilika koju moramo iskoristiti.'

'Postojao je PC prije Maca. Pametni telefoni prije iPhonea. Tableti prije iPada. MP3 playeri prije iPoda. Ali Apple je redefinirao svaku od tih kategorija. Tako razmišljam i o AI-ju', ustvrdio je Cook. Dodao je kako već svi svakodnevno koriste AI, i kao pojedinci i kao tvrtka. 'Umjetna inteligencija je budućnost. Ako je ne usvojimo i ne koristimo, bit ćemo u zaostatku. A to si ne možemo dopustiti', poručio je.

U srijedu je cijena dionice Applea poskočila pet posto i dala poticaj rastu sva tri indeksa nakon što je dužnosnik Bijele kuće objavio da će kompanija najaviti izgradnju pogona u koji će investirati 100 milijardi dolara.

Siri dobiva veliku nadogradnju, Apple razvija i vlastiti AI čip

Veliki dio sastanka bio je posvećen planovima za daljnje ulaganje u razvoj umjetne inteligencije. Cook je otkrio da je 40 posto od 12.000 novozaposlenih prošle godine stiglo u odjele za istraživanje i razvoj, te naglasio da je Apple otvoren za akvizicije koje bi mogle ubrzati AI planove.

Uskoro stiže i novi AI čip, radnog imena Baltra, koji Apple razvija u suradnji s Broadcomom. Taj će čip omogućiti napredne AI funkcije – uključujući i novu, pametniju verziju Siri – uz zadržavanje obrade podataka unutar Appleovog privatnog oblaka, čime se dodatno štiti privatnost korisnika.

O Siri je govorio i Craig Federighi, šef softverskog razvoja. Potvrdio je da je prvotna ideja – hibrid između klasičnih naredbi i generativne AI – odbačena jer nije zadovoljila Appleove standarde. 'Znali smo da to nije dovoljno dobro. Zato radimo na potpuno novom sustavu. Nema projekta koji je trenutačno veći prioritet.'

Uz AI, Cook je najavio i daljnji rad na ciljevima ugljične neutralnosti, projektima u zdravstvu, kao i širenje Appleove maloprodaje na tržištima u razvoju, uključujući Indiju, Kinu i Saudijsku Arabiju.