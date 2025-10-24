Europska komisija: 'Meta i TikTok krše Zakon o digitalnim uslugama'

Komisija podsjeća da je omogućavanje pristupa podacima istraživačima ključna obveza transparentnosti prema DSA-u jer omogućuje javni nadzor nad utjecajem internetskih platformi na fizičko i mentalno zdravlje građana.

Prema privremenim nalazima Komisije, Facebook, Instagram i TikTok postavili su prekomplicirane procedure i alate za istraživače koji traže pristup javnim podacima. Zbog toga istraživači često dobivaju samo djelomične ili nepouzdane podatke, što otežava istraživanja o tome jesu li korisnici – uključujući maloljetnike – izloženi nezakonitom ili štetnom sadržaju.

Neučinkoviti mehanizmi prijave nezakonitog sadržaja

Meta je, prema Komisiji, prekršila DSA jer Facebook i Instagram nemaju jednostavan i lako dostupan sustav 'Notice and Action' kojim korisnici mogu prijaviti nezakonit sadržaj, poput materijala seksualnog zlostavljanja djece ili terorističkog sadržaja. Umjesto toga, platforme nameću niz nepotrebnih koraka i zahtjeva, a pritom koriste tzv. dark patterns, obmanjujuće dizajnerske elemente koji korisnike zbunjuju i obeshrabruju u prijavi sadržaja.

Takve prakse, upozorava Komisija, čine sustav prijavljivanja neučinkovitim. Prema DSA-u, online platforme gube izuzeće od odgovornosti ako ne reagiraju 'bez odgađanja' nakon što budu obaviještene o nezakonitom sadržaju.



Zakon o digitalnim uslugama daje korisnicima pravo da ospore odluke o moderiranju sadržaja, primjerice, kada im platforme uklone objavu ili suspendiraju račun. Međutim, prema nalazima Komisije, sustavi žalbi na Facebooku i Instagramu ne dopuštaju korisnicima da dostave dodatna objašnjenja ili dokaze, što znatno umanjuje učinkovitost postupka žalbe.

Istraga je provedena u suradnji s irskim regulatorom za digitalne usluge (Coimisiun na Mean), a nalazi se temelje na detaljnoj analizi Metinih alata za prijave, dizajnerskih obrazaca i mehanizama za pritužbe.

Sljedeći koraci i moguće kazne

TikTok i Meta sada imaju priliku pregledati dokumentaciju iz istrage i Komisiji dostaviti pisani odgovor na preliminarne nalaze te predložiti mjere za otklanjanje nepravilnosti. U postupak će biti uključeno i Europsko vijeće za digitalne usluge.

Ako Komisija potvrdi svoje nalaze, mogla bi izdati odluku o neusklađenosti, što može rezultirati kaznom u visini do 6 posto ukupnog svjetskog godišnjeg prometa kompanije, kao i dodatnim novčanim sankcijama dok platforma ne uskladi poslovanje s pravilima.

Nove mogućnosti za istraživače otvorit će se 29. listopada 2025., kada na snagu stupa delegirani akt o pristupu podacima, kojim će se omogućiti uvid u i ne-javne podatke vrlo velikih online platformi i tražilica, s ciljem veće odgovornosti i boljeg prepoznavanja rizika koji proizlaze iz njihova djelovanja.

Istrage protiv Mete i TikToka provode se u okviru formalnih postupaka prema DSA-u, neovisno o drugim regulatornim postupcima koji se vode protiv ovih platformi zbog mogućeg kršenja drugih europskih zakona.