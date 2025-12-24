Kvizovi u Whatsappu? Uskoro bi i to moglo biti moguće

Alat, uočen u najnovijem beta izdanju za iOS, omogućuje administratorima stvaranje kvizova s ​​višestrukim izborom, dodajući interaktivniju opciju uz postojeće značajke poput anketa.

WhatsApp radi na novoj značajki za kanale koja bi administratorima mogla pružiti još jedan način interakcije s pratiteljima.

Značajka kviza, prvi put viđena u beta izdanju za Android prošli tjedan, funkcionira prilično slično anketama s jednom ključnom razlikom.

Za razliku od anketa, kviz zahtijeva od administratora navođenje točnog odgovora prije nego što ga podijele na kanalu.

Kada članovi odaberu opciju, WhatsApp odmah pokazuje je li njihov odgovor točan i reproducira kratku animaciju konfeta ako je odabran točan odgovor.

Administratori kanala mogu stvoriti novi kviz otvaranjem izbornika privitaka i odabirom nove opcije Quiz.

Na sljedećoj stranici mogu unijeti pitanje i dodati više mogućih odgovora, koji mogu biti običan tekst, slike ili kombinacija oboje.

Prije objavljivanja, administratori također moraju označiti jedan odgovor kao točan. Administratori dobivaju detaljne rezultate kviza, uključujući koliko je puta opcija odabrana i koji su članovi sudjelovali.

Za članove u administratorskim kontaktima vidljivi su svi njihovi podaci, dok su članovima koji nisu u administratorskim kontaktima prikazane samo ograničene informacije, ovisno o postavkama privatnosti člana.

Nova WhatsAppova značajka kviza trenutno je dostupna za nekoliko korisnika u najnovijim beta izdanjima za iOS i Android.

Kao i druge značajke testirane putem WhatsAppovog beta programa, može proći neko vrijeme prije nego što kvizovi postanu šire dostupni, piše Digital Trends.