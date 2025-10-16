EU parlamentarci žele zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina: Među njima i TikTok

Zastupnici u Odboru Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u četvrtak su s 32 glasa za, 5 protiv i 9 suzdržanih, usvojili izvješće u kojem izražavaju zabrinutost zbog neuspjeha velikih online platformi u adekvatnoj zaštiti maloljetnika te upozoravaju na rizike povezane s ovisnošću, mentalnim zdravljem i izloženošću ilegalnom i štetnom sadržaju, objavio je Europski parlament.

Zastupnici su predložili minimalnu dob od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za dijeljenje videa i pratiteljima umjetne inteligencije (AI), osim ako to roditelji ne odobre, te minimalnu dob od 13 godina za pristup bilo kojoj društvenoj mreži.

Borzan i Sokol podržali ograničenja za maloljetnike

Izvješće su podržali i hrvatski eurozastupnici Tomislav Sokol (HDZ/EPP) i Biljana Borzan (SDP/S&D), članovi nadležnog odbora, koji su amandmanima sudjelovali u njegovom oblikovanju.

Ured HDZ-ovog eurozastupnika u priopćenju je istaknuo da je EP "na tragu amandmana koje je Sokol uložio na izvješće", pored uvođenja minimalne dobi za pristup društvenim mrežama, zatražio zabranu algoritamskih sustava preporuke sadržaja za maloljetnike.

„Amandmanom koji sam uložio zatražio sam zabranu algoritamskih sustava preporuke sadržaja za maloljetnike i drago mi je da je upravo to i usvojeno u izvješću. Naime, algoritamski sustavi na temelju profiliranja promoviraju maloljetnicima sadržaje što produžuje vrijeme provedeno pred ekranom i potiče ovisničko ponašanje", kaže Sokol.