Tesla planira proširenje proizvodnje u njemačkoj tvornici

U svim tromjesečjima prethodne godine proizvodnja je porasla, sukladno planovima kompanije, kazao je upravitelj njemačkog pogona André Thierig u nedavnom intervjuu za njemačku novinsku agenciju dpa. 'Stoga novu godinu iščekujemo s optimizmom i očekujemo daljnji rast (proizvodnje)', rekao je upravitelj, istaknuvši da je trenutačna situacija 'stabilna'.

'Uspjeli smo osigurati radna mjesta i na nas nikada nisu utjecale obustave proizvodnje ni gašenje radnih mjesta koja su pogodila druge industrijske pogone u Njemačkoj', rekao je Thierig. Teslina njemačka tvornica proširena je u 2025. godini, uz značajne investicije ne samo u proizvodnju postojećih modela, već i u izgradnju novog pogona za prototipna vozila prije serijske proizvodnje.

Automobili proizvedeni u njemačkom pogonu izvoze se i u Kanadu, što kanadskim kupcima omogućuje kupnju po nižoj cijeni, budući da vozila iz Njemačke ne podliježu višoj carinskoj stopi na uvoz iz SAD‑a.

Automobilska industrija u cijelom svijetu nosi se s krizom profitabilnosti. U Njemačkoj je tržište električnih automobila ponovno živnulo, no Tesla i dalje muku muči s prodajom. Prema podacima Savezne agencije za cestovni promet, u razdoblju od siječnja do studenoga 2025. godine u Njemačkoj je registrirano 17.358 novih Teslinih vozila, za 48 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine.