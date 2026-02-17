Vodič za roditelje: Koliko vremena djeca smiju provoditi pred ekranom prema dobi

Veliki je problem taj što ljudi danas rade više stvari istovremeno te smo, po mišljenju psihijatra Filipa Mustača uvjereni da smo odlični u tom.

'Dosta smo skloni multitaskingu i sigurni da to jako dobro radimo, da štedimo vrijeme. A zapravo nas to često dovodi do toga da budemo odsutni, površni i da ne dosežemo svoj puni potencijal', kazao je, prenosi HRT te sugerirao svjesno upravljanje vremenom pred ekranom. Drugim riječima, igrice bi trebalo, primjerice, igrati planirano i s mjerom, a previše vremena pred ekranom može dovesti do opterećenja te, među ostalim, poremećajimama sa spavanjem. To je prvi alarm zbog kojih se dobro javiti stručnjaku.

Problemi sa spavanjem mogu biti prvi znak

'Poremećaji spavanja znaju biti prvi znak zbog kojeg se ljudi jave stručnjaku. A onda se često pokaže da u pozadini postoji veći problem na kojem treba raditi, ističe. Manjak sna ne znači samo umor i lošiju koncentraciju. On utječe i na apetit, npr. povećava želju za ugljikohidratima, što dugoročno može pridonijeti razvoju pretilosti, i kod djece i kod odraslih', kazao je psihijatar, dr. Mustač.

Nije poželjno biti na mobitelu do dugo u noć ili prije spavanja, a prekomjerno korištenje ekrana posebno je opasno za djecu.