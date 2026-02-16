I Njemačka razmišlja o zabrani društvenih mreža mladima: Više ne možemo ovo ignorirati

„Društvene mreže bi za mlađe od 14 godina bile u potpunosti zabranjene a za starosnu dob između 14 i 16 godina zahtijevamo korištenje društvene mreže bez sustava nagrađivanja i preporuka shodno algoritmima“, stoji u dokumentu zastupničkog kluba SPD-a a kako prenose mediji.

Isto tako bi u verzijama za mlade između 14 i 16 godina bilo zabranjeno automatsko prikazivanje sadržaja. Pristup bi i za one starije od 16 godina bio moguć samo uz dozvolu roditelja ili staratelja.

„Više ne možemo ignorirati činjenicu da su nam ograničenja kada su u pitanju društvene mreže, nužna“, rekao je predsjednik SPD-a i vicekancelar Lars Klingbeil. On je zaključio kako je „najviši prioritet“ obrana mladih od štetnih sadržaja na internetu.