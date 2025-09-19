Tehno premijera: iPhone 17 službeno stigao u Hrvatsku

Najnovija serija mobilnih uređaja iz Applea stigla je u centre i web dućan Hrvatskog Telekoma. Na našem je tržištu HT prvi ponudio iPhone prije 18 godina, a sad u prodaju plasira iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i super tanki iPhone Air

Kraj ljeta još jednom je postao velikim trenutkom za ljubitelje mobilnih noviteta. Hrvatski Telekom je u Zagrebu službeno započeo prodaju najnovijih mobilnih uređaja iz Applea, na čelu s flagship modelima iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i novim nevjerojatno tankim iPhone Airom.

iPhone 17 službeno stigao u Hrvatsku Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina / tportal.hr / Neven Bučević / Apple / Hrvatski Telekom

Apple je u Kaliforniji najnovije uređaje službeno predstavio 9. rujna, a globalni početak prodaje je, kao i prošle godine, usklađen na globalnoj razini, što znači da prvi kupci u Zagrebu svoj novi telefon mogu kupiti istog dana kao i kupci u SAD-u. Nove uređaje smo prvi put uživo mogli vidjeti u T-Centru u Areni gdje smo među prvima dobili priliku isprobati ih.

Velik redizajn, velike nadogradnje Najnoviji iPhone modeli donose nekoliko vrlo zamjetnih nadogradnji. Dok iPhone 17 slijedi dobro isprobanu recepturu prošlogodišnjih Pro modela sa dobrodošlom podrškom za ProMotion osvježenje ekrana od 120 Hz, Pro modeli su doživjeli redizajn koji, pored mjesta za posve nove kamere, donosi unibody aluminijsko kućište i, kažu iz Applea, veću otpornost na ogrebotine i lomove.

Svi modeli opremljeni su jačim procesorima (iPhone 17 koristi a19 čipset, Pro i Air modeli dolaze sa a19 Pro). Svi modeli su dobili nadogradnju baterije, te kao i svake godine - bolje kamere. Cijelo iskustvo nove generacije iPhonea zaokružuje i nedavno izašli iOS 26, najveći redizajn Appleovog softvera u posljednjih deset godina. U ponudi se nalazi jedan 'standardni' model iPhone 17 koji ove godine ima veći ProMotion zaslon od 6.3 inča koji također podržava osvježenje od 1 do 120 Hz. Opremljen je nadograđenom kamerom te dolazi u paleti vedrih boja. Model, kao i prošle godine, ima modularni Action button i posebnu tipku za kontrolu kamere.

Super tanki iPhone Air i redizajnirani iPhone Pro Umjesto Plus modela dobili smo novi iPhone Air. Tanki model dijagonale 6.5 inča debeo je samo 5.6 milimetara. Telefon dolazi sa jednim Fusion objektivom od 48 MP, a zbog iznimnih dimenzija podržava samo eSIM.

Premijski modeli dobili su najveći redizajn. Dolaze u tri neobične boje, a iz gomile iskaču zahvaljujući novom aluminijskom 'unibody' dizajnu te redizajniranom 'otoku' za kamere koji kod oba modela donosi tri objektiva od 48 MP. Ekrani, kao i prošle godine, dolaze u dimenzijama od 6.3 i 6.9 inča. iPhone 17 Max također je opremljen sustavom za učinkovitije hlađenje te puno jačom baterijom nego kod prethodnika.

Svi modeli također dobijaju Center Stage te širokokutni objektiv sa 18 MP koji omogućuje prilagođavanje kadra kada snima više od jedne osobe. Pro modeli su dostupni u tri boje: srebrna, narančasta i plava. iPhone 17 dostupan je u šest vedrih boja (lavanda, kadulja, maglovito plava, bijela i crna). iPhone Air dolazi u četiri boje (nebeski plavoj, svjetlo zlatnoj, oblačno plavoj i svemirski crnoj). iPhone 17 dostupan je u varijantama od 256 GB i 512 GB, iPhone Air dolazi sa 256 GB, 512 GB i 1 TB, dok iPhone 17 Pro i Pro Max dolaze sa 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB zapremnine.

iPhone 17 generacije uz dodatnih 200 eura bonusa na otkupnu cijenu uređaja Hrvatski Telekom svojim je kupcima uređaja iPhone 17 generacije aktiviranima na mreži HT-a najkasnije do 22. rujna 2025. osigurao dodatni bonus od 200 eura. Korisnici mogu kupiti iPhone 17 256GB u programu Manje plati pa zamijeni s ratom od 23,99 € / 24 mj. uz UnlimitedGB tarifu. Novi uređaj potrebno je aktivirati, te prenijeti podatke sa starog modela, a potom potpuno digitalno zatražiti trade-in program kroz jednostavan unos na ovoj adresi. Uz nekoliko osnovnih podataka o korisniku i mobitelima, HT-ov partner Foxway pokreće daljinski proces otkupa tako da na unesenu adresu korisnika šalje službu za prikup starog mobitela. Prikupljeni uređaji od korisnika prolaze stručnu i detaljnu procjenu Foxwaya, koji potom e-mailom šalje konačnu ponudu korisniku s otkupnom vrijednosti.

Ako je korisnik suglasan s otkupnom vrijednošću, potvrđuje je e-mailom, te u roku od nekoliko dana na upisani IBAN korisnik dobiva isplatu. Ukoliko korisnik ne prihvaća ponudu, vraća mu se stari uređaj bez obveza. Na IBAN korisnika će osim otkupne vrijednosti starog uređaja biti isplaćen u promotivno presales periodu i dodatni bonus od 200 €. Time Hrvatski Telekom kupcima najnovijeg iPhonea omogućuje da bezbrižno uz minimalne troškove mijenjaju uređaje na potpuno digitalan način, a je u promo periodu do 24. rujna u 23:59 sati za sve prijavljene stare uređaje u program otkupa osigurao dodatni bonus od 200 €. Tako ovaj program čini iPhone 17 dostupnijim širokom krugu korisnika koji žele najnoviju Apple tehnologiju. Na primjer, kupnja iPhonea 17 256GB uz Manje plati pa zamijeni s ratom od 23,99 €/24mj., te ostatkom vrijednosti od 432 € i uz otkup iPhonea 15 128 GB u dobrom stanju po cijeni od 330 €, te uz dodatni promotivni bonus za otkup od 200 €, osigurava najnoviji Appleov uređaj za 45,67 € što je najpovoljnija i k tome ekološki cirkularna zelena kupnja.