Znanstvenici pomoću posebnog mikrofona otkrili kako zvuči jedan od najstarijih organizama na Zemlji

Pando šuma u Utahu broji 47 tisuća stabljika, a sve su proizašle iz istog izvora i velikog sustava korijena. Mnogo toga se ne zna o ovoj zanimljivoj šumi, ali upotrebom hidrofona - posebnog mikrofona za hvatanje zvučnih i ultrazvučnih valova koji se šire u vodi - znanstvenici vjeruju da mogu bolje razumjeti njegov hidraulički sustav

Počelo je kao umjetnički eksperiment, a otvorilo je veliku znanstvenu priliku – slušanje jednog od najvećih i najdrevnijih živih organizama na svijetu. Kako navodi Science alert, Pando šuma u Utahu u SAD-u neobična je zbog toga što je sastavljena od jednog jedinog drveta (koje se zove Pando i na latinskom znači 'širim se'). Ima 47 tisuća stabljika koje dijele DNK i šire se iz zajedničkog sustava korijena na 40 hektara.

Ova šuma/organizam postoji već 12 tisuća godina, a sada bi je se moglo istražiti na potpuno novi način. Audioumjetnik Jeff Rice je eksperimenta radi stavio hidrofon u šupljinu jedne od grana i spustio ga sve do korijena drveta. Iako je naveo da hidrofonima ne treba voda da bi snimali zvuk, na predstavljanju rezultata na 184. sastanku Američkog akustičnog društva naveo je da je bio iznenađen onime što je čuo. 'Mislim da je ovo što čujete u šumi milijun lišća koje vibrira', rekao je Rice prilikom predstavljanja snimki.

Zvuk šume u Utahu Izvor: Društvene mreže / Autor: Friends of Pando

Istraživanja kretanja vode i kolonije insekata Ovaj rad je impresionirao i društvo Pando prijatelji (Friends of Pando), a ono se bavi zaštitom i proučavanjem sustava koji je nažalost ugrožen. Osnivač ovog društva, Lance Oditt, ne dvoji da snimke itekako mogu pomoći u boljem razumijevanju šumskog organizma. 'Pando prijatelji planiraju koristiti prikupljene podatke kao bazu za dodatna istraživanja o kretanju vode, toga kako su grane povezane, o kolonijama insekata i dubini korijena. O svemu tome danas malo znamo', rekao je Oditt, navodeći da vjetar koji putuje sustavom korijena pretvoren u zvuk omogućuje uvid u hidraulički sustav ove šume bez destruktivnih metoda.