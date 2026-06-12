Nova pametna ogrlica brine o zdravlju kože i zaštiti od UV zračenja

Na tržištu je već moguće pronaći UV naljepnice, flastere, narukvice, tetovaže i slične 'pomagače' koji bi trebali podsjetiti korisnika da je UV indek previsok i treba nanijeti novu kremu za sunčanje. No, tvrtka The90 osmislila je novi senzor koji u stvarnom vremenu mjeri UVA i UVB zračenje.

To je važno jer UVA zrake mogu doprinijeti starenju kože i povećavaju rizik od raka kože, dok UVB zrake uzrokuju opekotine. Ali važno je napomenuti da je koža izložena ovim zrakama cijele godine, ne samo tijekom ljeta ili kad uživamo na plaži.

The90 senzor, nazvan Gem, oblikovan je poput privjeska za ogrlicu, veličine kovanice od jednog eura i namijenjen je prije svega ženama, kako bi imale više kontrole nad izlaganjem sunčevim zrakama. Iz tvrtke ističu kako im je želja pretvoriti brigu o nanošenju kreme za sunčanje u responzivan sustav koji se mijenja ovisno o tome kolika je izloženost UV zrakama.

Tako Gem prikuplja podatke o UVA i UVB zrakama, prepoznaje profil kože korisnika, kremu za sunčanje koja se koristi i nosi li korisnik zaštitnu odjeću ili ne. Ideja je pomoći ženama (a u planu je rješenje i za muškarce i za djecu) da postanu svjesne izloženosti UVA i UVB zrakama te da ovisno o tome primaju obavijesti o svojoj izloženosti, potrebama nanošenja zaštite i zdravom starenju kože.

Kako bi korisnice dobile te podatke, Gem uparuju s The90 aplikacijom na svom pametnom telefonu, na kojem će dobivati informacije.

Kao i sa svakim gadgetom i ovaj ima određena ograničenja. Baterija mu traje sedam dana, puni se za otprilike dva sata, ali ako ste mislili da s Gemom možete u more ili bazen, prevarili biste se. Kako navode iz The90, Gem je otporan na prskanje vodom, ali neće preživjeti potapanje.

Pa ako ste među onima kojima treba podsjetnik za nanošenje novog sloja kreme za sunčanje, ovo bi mogao biti gadget za vas.