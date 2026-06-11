Tražite posao? Grad Zagreb raspisao natječaje za više radnih mjesta

Grad Zagreb raspisao je više natječaja za nova radna mjesta u Gradskoj upravi. Novi zaposlenici traže se u Uredu gradonačelnika, Uredu za financije i javnu nabavu te drugim gradskim službama, a otvorene su pozicije za stručnjake iz područja komunikacija, protokola, prava, međunarodne suradnje i financija.
Grad Zagreb objavio je natječaje za zapošljavanje novih djelatnika u Gradskoj upravi, a među otvorenim pozicijama nalaze se radna mjesta u Uredu gradonačelnika, Uredu za financije i javnu nabavu te drugim gradskim uredima i službama.
U Uredu gradonačelnika traže se:
- viši stručni suradnik odnosno suradnica za video i foto produkciju u Odjelu za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet Grada,
- viši stručni suradnik odnosno suradnica za odnose s građanima u Odjelu za građane,
- stručni referent odnosno referentica za protokol u Službi za protokol,
- administrativni tajnik odnosno tajnica izvan ustrojstvenih jedinica.
Otvoreno je i radno mjesto pomoćnika odnosno pomoćnice pročelnika za izvršavanje proračuna u gradskom Uredu za financije i javnu nabavu.
Grad traži i stručnog savjetnika odnosno savjetnicu za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove, kao i savjetnika odnosno savjetnicu za multilateralnu suradnju u Odjelu za multilateralnu suradnju.
Novi djelatnik traži se i u Sektoru za uređenje grada i korištenje površina javne namjene, gdje je otvorena pozicija upravnog savjetnika odnosno savjetnice za privremeno korištenje površina javne namjene.
Detalji o uvjetima, potrebnim kvalifikacijama i rokovima za prijavu dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba te na gradskim društvenim mrežama.