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Tražite posao? Grad Zagreb raspisao natječaje za više radnih mjesta

M. Šu.

11.06.2026 u 17:27

Gradsko poglavarstvo Zagreb
Gradsko poglavarstvo Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
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Grad Zagreb raspisao je više natječaja za nova radna mjesta u Gradskoj upravi. Novi zaposlenici traže se u Uredu gradonačelnika, Uredu za financije i javnu nabavu te drugim gradskim službama, a otvorene su pozicije za stručnjake iz područja komunikacija, protokola, prava, međunarodne suradnje i financija.

Grad Zagreb objavio je natječaje za zapošljavanje novih djelatnika u Gradskoj upravi, a među otvorenim pozicijama nalaze se radna mjesta u Uredu gradonačelnika, Uredu za financije i javnu nabavu te drugim gradskim uredima i službama.

U Uredu gradonačelnika traže se:

  • viši stručni suradnik odnosno suradnica za video i foto produkciju u Odjelu za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet Grada,
  • viši stručni suradnik odnosno suradnica za odnose s građanima u Odjelu za građane,
  • stručni referent odnosno referentica za protokol u Službi za protokol,
  • administrativni tajnik odnosno tajnica izvan ustrojstvenih jedinica.

Otvoreno je i radno mjesto pomoćnika odnosno pomoćnice pročelnika za izvršavanje proračuna u gradskom Uredu za financije i javnu nabavu.

Grad traži i stručnog savjetnika odnosno savjetnicu za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove, kao i savjetnika odnosno savjetnicu za multilateralnu suradnju u Odjelu za multilateralnu suradnju.

Novi djelatnik traži se i u Sektoru za uređenje grada i korištenje površina javne namjene, gdje je otvorena pozicija upravnog savjetnika odnosno savjetnice za privremeno korištenje površina javne namjene.

Detalji o uvjetima, potrebnim kvalifikacijama i rokovima za prijavu dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba te na gradskim društvenim mrežama.

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