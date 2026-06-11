Tražite posao? Grad Zagreb raspisao natječaje za više radnih mjesta

Grad Zagreb objavio je natječaje za zapošljavanje novih djelatnika u Gradskoj upravi, a među otvorenim pozicijama nalaze se radna mjesta u Uredu gradonačelnika, Uredu za financije i javnu nabavu te drugim gradskim uredima i službama.

U Uredu gradonačelnika traže se:

viši stručni suradnik odnosno suradnica za video i foto produkciju u Odjelu za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet Grada,

viši stručni suradnik odnosno suradnica za odnose s građanima u Odjelu za građane,

stručni referent odnosno referentica za protokol u Službi za protokol,

administrativni tajnik odnosno tajnica izvan ustrojstvenih jedinica.

Otvoreno je i radno mjesto pomoćnika odnosno pomoćnice pročelnika za izvršavanje proračuna u gradskom Uredu za financije i javnu nabavu.

Grad traži i stručnog savjetnika odnosno savjetnicu za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove, kao i savjetnika odnosno savjetnicu za multilateralnu suradnju u Odjelu za multilateralnu suradnju.

Novi djelatnik traži se i u Sektoru za uređenje grada i korištenje površina javne namjene, gdje je otvorena pozicija upravnog savjetnika odnosno savjetnice za privremeno korištenje površina javne namjene.

Detalji o uvjetima, potrebnim kvalifikacijama i rokovima za prijavu dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba te na gradskim društvenim mrežama.