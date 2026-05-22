Lažni regruteri, zaraženi videopozivi i špijunaža: Ovako su djelovali iranski hakeri

Iranski hakeri tijekom rata između SAD-a, Izraela i Irana pokrenuli su sofisticiranu špijunsku kampanju predstavljajući se kao regruteri za posao kako bi pokušali prodrijeti u američke aviokompanije i energetske tvrtke, upozoravaju stručnjaci za kibernetičku sigurnost, piše CNN.
Prema podacima američke sigurnosne tvrtke Palo Alto Networks Unit 42, iranski operativci ciljali su softverske inženjere u zrakoplovnoj industriji, ali i tvrtke iz naftnog i plinskog sektora u SAD-u, Izraelu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Hakeri su koristili lažne oglase za posao i aplikacije za videokonferencije zaražene zlonamjernim kodom. U jednom slučaju predstavljali su se kao američka aviokompanija koja traži ‘višeg softverskog inženjera’.
Cilj bio pristup osjetljivim podacima
Stručnjaci upozoravaju da bi uspješan upad omogućio Iranu pristup podacima poput popisa putnika za Bliski istok ili informacijama o poslovanju energetskih kompanija tijekom nestabilnosti na tržištu nafte.
Istraživači Unit 42 navode da zasad ne vjeruju da su iranski hakeri uspjeli kompromitirati ciljane američke aviokompanije ili energetske tvrtke. No smatraju da su neke druge mete u globalnoj kampanji ipak probijene.
SAD strahuje od novih iranskih cyber napada
Američke sigurnosne službe posljednjih mjeseci posebno prate moguće iranske cyber napade na kritičnu infrastrukturu. CNN je ranije objavio da su iranski hakeri među glavnim osumnjičenima i za upade u sustave američkih benzinskih postaja.
Stručnjaci podsjećaju da iranske hakerske skupine već dugo ciljaju zrakoplovni sektor, uključujući praćenje političkih protivnika i disidenata u inozemstvu.
Iako je Izrael ranije tvrdio da je bombardirao iransko ‘sjedište cyber ratovanja’, stručnjaci tvrde da dio iranskih hakerskih skupina i dalje djeluje punim intenzitetom. 'Ne pokazuju znakove usporavanja', navode istraživači Unit 42.