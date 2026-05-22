Lažni regruteri, zaraženi videopozivi i špijunaža: Ovako su djelovali iranski hakeri

Iranski hakeri tijekom rata između SAD-a, Izraela i Irana pokrenuli su sofisticiranu špijunsku kampanju predstavljajući se kao regruteri za posao kako bi pokušali prodrijeti u američke aviokompanije i energetske tvrtke, upozoravaju stručnjaci za kibernetičku sigurnost, piše CNN.

Prema podacima američke sigurnosne tvrtke Palo Alto Networks Unit 42, iranski operativci ciljali su softverske inženjere u zrakoplovnoj industriji, ali i tvrtke iz naftnog i plinskog sektora u SAD-u, Izraelu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Hakeri su koristili lažne oglase za posao i aplikacije za videokonferencije zaražene zlonamjernim kodom. U jednom slučaju predstavljali su se kao američka aviokompanija koja traži ‘višeg softverskog inženjera’.