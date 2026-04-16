Sve zbog AI-ja: Snap otpušta tisuću radnika, gasi 300 oglasa za posao

Tvrtka također planira transformirati svoj interni poslovni model kako bi rasporedila kritičan rad na ljudske timove i 'sve sposobnije AI agente'
Glavni izvršni direktor Snapa Evan Spiegel najavio je kako će ta tvrtka podijeliti tisuću otkaza, čime će svoju globalnu radnu snagu smanjiti za oko 16 posto.
Kao razloge za rezove naveo je brzi napredak u umjetnoj inteligenciji i potrebu za formiranjem malih timova koji koriste tehnologiju kako bi bili učinkovitiji.
'Iako su ove promjene potrebne za ostvarenje dugoročnog potencijala Snapa, vjerujemo kako brzi napredak u umjetnoj inteligenciji omogućuje našim timovima smanjenje repetitivnog rada, povećanje brzine i bolju podršku našoj zajednici, partnerima i oglašivačima', naveo je Spiegel.
Snap će također zatvoriti više od 300 otvorenih radnih mjesta. Zaposlenici u Sjedinjenim Državama dobit će četiri mjeseca otpremnine, zdravstveno osiguranje i stjecanje vlasničkog udjela. Otkazi bi Snapu trebali donijeti godišnje smanjenje troškova za 500 milijuna američkih dolara.
Nova Snapova strategija će uključivati skaliranje njihovog poslovanja s pretplatama i plasmane oglasa s većom maržom. Tvrtka također planira transformirati svoj interni poslovni model kako bi rasporedila kritičan rad na ljudske timove i 'sve sposobnije AI agente'. Prema Snapovom novom operativnom modelu, najmanje 65 posto novog računalnog koda generirala je umjetna inteligencija.
Oracle i Meta su prošli mjesec najavili otpuštanja, dok je Amazon u siječnju ukinuo 16 tisuća korporativnih radnih mjesta, navodeći potrebu za smanjenjem birokracije. Glavni izvršni direktori Atlassiana i Blocka rekli su kako umjetna inteligencija mijenja potrebe njihove radne snage kada su ranije ove godine smanjili broj osoblja, piše Business Insider.