Sve zbog AI-ja: Snap otpušta tisuću radnika, gasi 300 oglasa za posao

Kao razloge za rezove naveo je brzi napredak u umjetnoj inteligenciji i potrebu za formiranjem malih timova koji koriste tehnologiju kako bi bili učinkovitiji.

Glavni izvršni direktor Snapa Evan Spiegel najavio je kako će ta tvrtka podijeliti tisuću otkaza , čime će svoju globalnu radnu snagu smanjiti za oko 16 posto .

'Iako su ove promjene potrebne za ostvarenje dugoročnog potencijala Snapa, vjerujemo kako brzi napredak u umjetnoj inteligenciji omogućuje našim timovima smanjenje repetitivnog rada, povećanje brzine i bolju podršku našoj zajednici, partnerima i oglašivačima', naveo je Spiegel.

Snap će također zatvoriti više od 300 otvorenih radnih mjesta. Zaposlenici u Sjedinjenim Državama dobit će četiri mjeseca otpremnine, zdravstveno osiguranje i stjecanje vlasničkog udjela. Otkazi bi Snapu trebali donijeti godišnje smanjenje troškova za 500 milijuna američkih dolara.

Nova Snapova strategija će uključivati ​​skaliranje njihovog poslovanja s pretplatama i plasmane oglasa s većom maržom. Tvrtka također planira transformirati svoj interni poslovni model kako bi rasporedila kritičan rad na ljudske timove i 'sve sposobnije AI agente'. Prema Snapovom novom operativnom modelu, najmanje 65 posto novog računalnog koda generirala je umjetna inteligencija.

Oracle i Meta su prošli mjesec najavili otpuštanja, dok je Amazon u siječnju ukinuo 16 tisuća korporativnih radnih mjesta, navodeći potrebu za smanjenjem birokracije. Glavni izvršni direktori Atlassiana i Blocka rekli su kako umjetna inteligencija mijenja potrebe njihove radne snage kada su ranije ove godine smanjili broj osoblja, piše Business Insider.