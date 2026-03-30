Šefovi najvećih tehno kompanija priznaju: Otkaze dijelimo zbog AI-ja

Kompanije poput Googlea , Amazona i Mete, kao i manje firme poput Pinteresta i Atlassiana, najavile su smanjenje radne snage uz obrazloženje da napredak u umjetnoj inteligenciji omogućuje obavljanje istog posla s manje zaposlenih. Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg još je početkom godine izjavio da će '2026. biti godina u kojoj će AI dramatično promijeniti način na koji radimo', a njegova kompanija već je otpustila stotine zaposlenika, uključujući oko 700 u jednom tjednu.

Veliki valovi otkaza u tehnološkom sektoru nastavljaju se i u 2026., no način na koji kompanije objašnjavaju te poteze značajno se promijenio, piše BBC . Umjesto ranijih objašnjenja poput prekomjernog zapošljavanja ili potrebe za većom učinkovitošću, fokus je sada gotovo u potpunosti na umjetnoj inteligenciji .

Bogataši se rješavaju troškova

Sličan stav iznio je i Jack Dorsey iz tvrtke Block koji je najavio smanjenje gotovo polovice radne snage. Naglasio je da 'inteligentni alati mijenjaju što znači graditi i voditi kompaniju', dodajući da manji timovi sada mogu biti produktivniji uz pomoć AI-a.

Ipak, dio stručnjaka smatra da je ovakav narativ djelomično komunikacijska strategija. Investitor Terrence Rohan ističe da pozivanje na umjetnu inteligenciju 'zvuči bolje' nego otvoreno govoriti o rezanju troškova ili pritisku investitora. No istodobno priznaje da promjene nisu samo retoričke, jer neke kompanije već koriste kod koji je između 25 i 75 posto generiran uz pomoć AI alata.

To ukazuje na stvaran utjecaj tehnologije na zanimanja poput programera i inženjera koja su se donedavno smatrala sigurnima. Prema riječima konzultantice Anne Hoecker iz Bain & Company, lideri sve više uviđaju da su AI alati dovoljno napredni da omogućuju isti obujam posla s manjim brojem ljudi.

Investitori i zagovornici umjetne inteligencije

Drugi važan faktor iza otkaza su ogromna ulaganja u umjetnu inteligenciju. Amazon, Meta, Google i Microsoft u narednoj godini na AI razvoj planiraju zajedno potrošiti oko 650 milijardi dolara. Kako bi ublažile financijski pritisak, kompanije traže uštede, a troškovi rada često su najveća stavka.

Primjerice, Amazon je od listopada najavio ulaganja u AI od oko 200 milijardi dolara, uz paralelne mjere smanjenja troškova, uključujući otpuštanje oko 30.000 zaposlenika. Slične poruke dolaze i iz Googlea gdje financijsko vodstvo naglašava potrebu oslobađanja kapitala za buduća ulaganja.

Stručnjaci ističu da takvi potezi imaju i simboličnu funkciju prema investitorima. Smanjenje broja zaposlenih signalizira disciplinu i kontrolu troškova u trenutku kada su ulaganja u AI iznimno visoka. Iako otkazi sami po sebi ne mogu značajno smanjiti ukupne troškove razvoja umjetne inteligencije, doprinose stvaranju dodatnog novčanog toka i jačanju povjerenja tržišta.