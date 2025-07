Kvantna tehnologija je sve bliže – a s njom i rizik 'kibernetičkog sudnjeg dana'

Europska unija s većim dijelom svijeta želi osigurati to da kritična infrastruktura do 2030. godine prijeđe na postkvantnu sigurnost. Iako EU nastoji ubrzati razvoj kvantnog računarstva, dužnosnici za kibernetičku sigurnost upozoravaju da to donosi ogroman rizik – predstojeći kvantni sigurnosni 'sudnji dan'