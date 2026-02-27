Kibernetička sigurnost kao strateška investicija: Kako zaštititi pametne uređaje i sustave

Tijekom posljednjeg desetljeća, veći dio našeg poslovanja i značajan dio privatnog života provodimo online. Digitalizirali smo bankarstvo, kupovinu, državne usluge i poslovanje, vrijeme provodimo na društvenim mrežama, a sve veći broj povezanih uređaja u našim domovima i uredima nosi i nove prijetnje. Koliko tehnologija pojednostavljuje naš život, toliko otvara nove sigurnosne i društvene izazove.

Zato, ove godine, poslovna konferencija Future Tense powered by Lürssen postavlja pitanje: jesmo li kao pojedinci, organizacije i društvo spremni za svijet u kojem je sve povezano ujedno i ranjivo?

Među glavnim govornicima je Mikko Hyppönen, jedan od najistaknutijih svjetskih stručnjaka za kibernetičku sigurnost, koji je savjetovao Fortune 500 kompanije i EUROPOL. Hyppönen godinama upozorava da svaki pametni uređaj, od televizora i kamera do automobila, funkcionira kao računalni sustav koji može biti meta napada. U vremenu geopolitičkih tenzija i postojećih napada na sustave bolnica, telekomunikacijske i prometne sustave, kibernetička sigurnost postaje sve više pitanje nacionalne stabilnosti, a ne samo tehničke zaštite.