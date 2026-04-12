Novo računalo je preskupo? Evo kako osvježiti stariji kompjutor bez puno ulaganja

Mnoge će to prisiliti na odgodu nadogradnje do trenutka u kojem će se cijene stabilizirati i plaće koliko-toliko uhvatiti korak. No to ne znači da ne postoje načini na koje možete osvježiti svoj računalni sustav i održati ga u dobrom stanju još neko vrijeme.

Zbog nestašica memorije i čipova rastu cijene elektroničkih komponenti, pa će u bližoj budućnosti nadogradnje računala biti skuplje nego što su bile dosad.

Uključite XMP/EXPO

Ovo je jedan od najlakših i najkorisnijih načina na koje možete pojačati performanse za bilo koje računalo s malo više od osnovne DDR memorije.

Uđite u BIOS i provjerite jesu li uključeni ovi profili za memoriju: XMP za Intel ili EXPO za AMD. Uključivanjem ove opcije ubrzat ćete radne taktove memorije do nazivnih brzina.

Uključite Resizable BAR (ReBAR)

Resizable Bar (ReBAR), također poznat kao Smart Access Memory za AMD, daje središnjem procesoru potpuni pristup VRAM-u grafičke kartice. Može znatno ubrzati performanse grafičke kartice, posebno ako se radi o Intelovom proizvodu, što možete provjeriti u upravljačkim programima za grafiku ili BIOS-u.

Počistite SSD

Manjak prostora za pohranu na SSD disku može imati značajan utjecaj na njegove performanse. Modernim SSD-ovima potrebno je između 10 i 20 posto slobodnog kapaciteta da bi učinkovito premještali podatke.

Osim što će poboljšati performanse, povećanje slobodnog kapaciteta može povećati ukupni vijek trajanja SSD-a. Izbrišite, dakle, hrpu nekorištenih aplikacija, igara i/ili datoteka.

Nadogradite upravljačke programe (drivere)

Da, malo je gnjavaža, ali bez novi(ji)h izdanja upravljačkih programa vaše računalo vjerojatno neće raditi maksimalno pouzdano i učinkovito.

Najviše pozornosti treba posvetiti driverima za grafiku, ali važni su i upravljački programi za čipset. Ako znate što radite, nadogradnja BIOS-a može pomoći u poboljšanju stabilnosti sustava i dati vam više mogućnosti za fino ugađanje hardvera.

Koristite alate poput Display Driver Uninstallera kako biste doista uklonili stare upravljačke programe.

Nadogradite operativni sustav

Vrijedi isto kao i za drivere - starija izdanja operativnih sustava i dalje će raditi, ali ne podjednako dobro, a mogu biti i sigurnosni rizik. Općenito je dobra ideja redovno ih instalirati.

Pazite na bateriju

Održavanje baterije u dobrom stanju ključno je za dugotrajnost prijenosnog računala. Nemojte je puniti više nego što je potrebno, spojite laptop na utičnicu kad god možete, smanjite svjetlinu zaslona kada vam to odgovara te pogledajte još savjeta i preporuka.

Godišnje čišćenje

Prašina i druga prljavština lako mogu začepiti otvore za ventilaciju ili hladnjake prijenosnog računala te uzrokovati niz drugih problema koji mu mogu usporiti rad. Stoga ga obavezno čistite barem jednom svakih šest mjeseci.

Lagani overclocking

Nvidia, AMD i Intel imaju aplikacije za automatizirano overclockiranje GPU-a. Isto vrijedi za CPU-ove tvrtki AMD i Intel, iako se ne mogu svi overclockirati na ovaj način.

Overclocking memorije je također opcija, ali osim ranije spomenutog uključivanja profila XMP/EXPO, može biti prilično komplicirana.

Vanjski disk

Ako ne možete samo izbrisati stvari s glavnog SSD-a, nabavite vanjski SSD ili čvrsti disk. Ne mora biti skup, već dovoljno dobrih performansi da bi riješio problem.