Anthropic traži lovca na data centre u Europi. Plaća? Četvrt milijuna eura

Objavili su oglas kojim traže osobu za pregovore o računalnim kapacitetima u Europskoj uniji. Posao direktora za transakcije dolazi s plaćom između 225 i 270 tisuća britanskih funti (259,3 i 311,2 tisuće eura). Bit će ključan za osiguranje infrastrukture koja pokreće Anthropicove granične AI sustave diljem Europe.

Anthropic pojačava napore za osiguranje ugovora o europskim podatkovnim centrima kako bi pokretao svoje modele umjetne inteligencije .

Odgovornosti uključuju pronalaženje komercijalnih ugovora za europske podatkovne centre, upravljanje kontaktom s programerima i pregovaranje o uvjetima poslovanja.

Kandidat bi trebao imati iskustva s tržištem podatkovnih centara u FLAP-D čvorištima (termin koji se odnosi na Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz i Dublin), uz tržišta poput nordijskih zemalja i južne Europe.

Anthropic je također objavio sličan oglas za posao u Australiji.

Utrka za 600 milijardi dolara

Izdaci američkih hiperskalera za AI infrastrukturu trebali bi premašiti 600 milijardi američkih dolara u 2026. godini.

Anthropic je posljednjih tjedana najavio niz ugovora o podatkovnim centrima u SAD-u. Sad traže direktora koji će 'voditi proces komercijalnog nabavljanja i izvršavanja transakcija' za njihove europske ugovore o kapacitetu podatkovnih centara, prema oglasu za posao objavljenom u Londonu (Velika Britanija).

Anthropic se obvezao potrošiti više od 100 milijardi dolara na tehnologiju Amazon Web Services u sljedećih 10 godina. Ranije ovog mjeseca potpisali su prošireni ugovor s Broadcomom za oko 3,5 gigavata računalnih kapaciteta.

Također trenutno procjenjuju ugovore za izravno stjecanje kapaciteta podatkovnih centara diljem svijeta.

Microsoft je najavio kako će preuzeti dodatne računalne kapacitete na lokaciji Nscalea u Norveškoj. OpenAI je u pregovorima o najmu računalnih kapaciteta od velike tehnološke tvrtke, nakon što je prethodno imao planove osigurati kapacitet izravno od Nscalea. U ožujku je Nebius predstavio planove za izgradnju jedne od najvećih europskih tvornica umjetne inteligencije u Finskoj.

Microsoft je najavio kako će potrošiti milijarde američkih dolara na podatkovne centre u Portugalu i Španjolskoj, a Oracle je također najavio planove za cloud infrastrukturu u Italiji.

Drugdje su troškovi energije prekinuli neke poslove vezane uz umjetnu inteligenciju. OpenAI je zaustavio planove za svoj britanski projekt Stargate, navodeći troškove energije i regulatorno okruženje u toj državi.

I Anthropic i OpenAI su posljednjih tjedana najavili kako će skalirati europske operacije, piše CNBC.