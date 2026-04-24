Divovske hobotnice duge 19 metara vladale su morskim dubinama prije 100 milijuna godina

Znanstvenici pretpostavljaju da je ovaj morski div koristio inteligenciju kako bi nadmudrio plijen. Njegovo postojanje potvrđuju fosilizirane čeljusti pronađene na području Japana i Kanade

Divovske hobotnice duge i do 19 metara možda su bile među oceanskim predatorima prije oko 100 milijuna godina, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu Science. Znanstvenici su analizirali dobro očuvane fosilizirane čeljusti, koje pokazuju tragove intenzivnog trošenja, što upućuje na to da su ove životinje drobile tvrdi plijen poput školjki, ali i kostiju.

Procjenjuje se da su ove izumrle životinje, nazvane Nanaimoteuthis, bile duge između 7 i 19 metara. Znanstvenici su veličinu rekonstruirali na temelju pronađenih kljunova, jednih od rijetkih dijelova tijela hobotnica koji se mogu fosilizirati. Prema voditelju istraživanja, Yasuhirou Ibi sa Sveučilišta Hokkaido, otkriće je iznenađujuće jer su fosili hobotnica iznimno rijetki. Analizirano je ukupno 27 fosiliziranih čeljusti iz Japana i Kanade, uključujući nove uzorke stare između 100 i 72 milijuna godina.

Za njihovo proučavanje korištena je tehnika 'digitalnog rudarenja fosila', koja uključuje 3D snimanje i umjetnu inteligenciju za rekonstrukciju struktura unutar stijena. Ova metoda omogućila je detaljan uvid u oblik i trošenje čeljusti bez njihovog oštećivanja. Tijekom razdoblja krede, kada su kopnom dominirali dinosauri poput Tirannosaurusa rexa, smatralo se da su vrh prehrambenog lanca u morima držali veliki gmazovi, ribe i morski psi. Međutim, novi nalazi sugeriraju da su i ove hobotnice mogle imati sličnu ulogu.