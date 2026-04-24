Čimpanzama i ljudima zajednička je užasna osobina: Priča o dvije grupe koje godinama ratuju

Sada je u časopisu Science objavljena nova velika studija koja se bavi ovom temom i rezultat je proučavanja sukoba u zajednici čimpanza zvanoj Ngogo u Ugandi, a on je izbio prije punih osam godina i još uvijek traje.

Ta je pojava i ranije primjećivana, a o ratovima čimpanzi pisala je još u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća velika Jane Goodall .

On se toga jutra odmarao s drugim pripadnicima svoje grupe, a najednom su došli članovi druge, zapadne grupe iste zajednice i napali ih, osobito Basieja, kojeg su bacili na tlo i počeli ga gristi. Nakon napada ranjenom majmunu prišao je drugi mužjak, 53-godišnji BF, a s napadnutim mužjakom imao je odnos koji se može opisati kao prijateljstvo. Pomogao je Basieju i zajedno su se vratili u srce svog teritorija. Cijelu noć Basie je ležao i krvario, a njegov prijatelj nijednom se nije odvojio od njega, sve dok ranjenik nije podlegao ozljedama.

Za taj 'građanski rat' među majmunima čulo se još 2019. godine, kad je američki primatolog Aaron Sandel svjedočio napadu jedne od dviju grupa nastalih rascjepom u Ngogou, baš onako kako se ljudske zajednice raspadaju pod utjecajem politike i ulaze u sukobe. Ova je zajednica bila čvrsto povezana, a onda je Sandel snimio strašni napad jedne od grupa u kojem je poginuo 36-godišnji mužjak kojeg je ovaj znanstvenik zvao Basie.

Kako dojučerašnji prijatelji postanu smrtni neprijatelji?

'Osjećao sam se kao ratni dopisnik. Želio sam biti tamo i dokumentirati sve te pokušati shvatiti što se događa. Tek kad sam napisao zabilješke o viđenom i podijelio ih s kolegama, svladale su me emocije', kazao je Sandel za CNN.

Basie je bio druga žrtva rata koji do danas traje u nacionalnom parku Kibale u Ugandi, a Sandel je suautor spomenute studije s primatologom Jacobom Negreyom. Baš kao kod proučavanja ljudskih sukoba, i oni su pokušali odgovoriti na vječno pitanje: kako dojučerašnji prijatelji postanu smrtni neprijatelji?

Zajednica Ngogo živjela je u relativnom skladu najmanje 20 godina, na svom vrhuncu brojala je oko 200 jedinki, među kojima je bio i zlosretni Basie. Zbog svoje kompaktnosti bili su često predmet istraživanja jer su znanstvenici proučavali njihovu društvenu strukturu i ponašanje. No onda je došlo do raskola na zapadnu i središnju skupinu, a ova prva je manja, ali znatno agresivnija.

U početku su se grupe izbjegavale, no onda su 'zapadnjaci' krenuli u nasilne patrole, tražeći potencijalne žrtve na rubovima svoga teritorija. Dosad, kako se smatra, ubili su najmanje sedam odraslih čimpanzi i 17 mladunaca, no to su samo oni koje su biolozi našli ili su svjedočili ubojstvima. Od poznatih pripadnika središnje skupine još ih je 14 nestalo, a vjerojatno su i oni ubijeni.

Četverogodišnji rat

Sredinom sedamdesetih, kako smo spomenuli, nedavno preminula primatologinja Jane Goodall i njezini kolege svjedočili su nečemu što su nazvali četverogodišnji rat, smrtonosnoj podjeli zajednice čimpanzi u nacionalnom parku Gombe u Tanzaniji.

'Bile su to mračne godine u povijesti Gombea', napisala je kasnije u svojim memoarima, užasnuta onim što se događalo među životinjama koje je godinama proučavala na tom području.

Nova saznanja nadopunjavaju ona koja je prikupila Goodall. Znanstvenici su detaljno, s podacima koji obuhvaćaju dva desetljeća, dokumentirali seriju društvenih potresa koji su prethodili ratu, uključujući smrti ključnih jedinki koje su igrale važnu ulogu u povezivanju susjednih grupa. Došlo je i do promjena u strukturi vodstva zajednice, a nije nevažna ni pojava bolesti. Zvuči poznato i sasvim ljudski, zar ne?

Kad je narušen društveni red, grupa se podijelila. Neprijateljstva u početku nisu bila dramatična, više je bila riječ o međusobnom izbjegavanju i prekidu odnosa. No, kako kažu autori studije, kad se prekine komunikacija, pojedini članovi više se ne vide kao dio iste zajednice, što onda vrlo brzo može dovesti do nasilnih posljedica.

Podjela unutar zajednice

S obzirom na to da je zajednica Ngogo tako dugo promatrana, znanstvenici su dobro upoznali sve njezine članove, a Basiejevi ubojice bili su čimpanze s kojima je odrastao. Nije rijetka situacija da ova vrsta majmuna napada uljeze na rubovima svog teritorija, ali ovo je bilo nešto drugo – podjela unutar jedne zajednice.

Prvi znakovi toga, tada još na razini ignoriranja, pojavili su se 2015., godinu nakon što su pet odraslih mužjaka i ženka umrli od neke respiratorne bolesti. Ti su mužjaci bili u užem vodstvu pa je njihov gubitak imao velikog odjeka zbog položaja u zajednici, odnosno u odnosima onoga što primatolozi zovu 'susjedstvima'. Tada se pojavio i novi alfa mužjak, a nazvali su ga Jackson.

Nažalost, bolest se vratila 2017., kad je umrlo još 25 jedinki, što je dovelo do još oštrijih podjela. Nasilje je krenulo godinu dana nakon toga.

Čimpanze inače obično nisu nasilne te većinu vremena sjede na svom teritoriju, jedne drugima čiste krzno od kukaca, češu se i jedu voće ili leže dodirujući jedni druge. No to ne znači da ljenčare, nego jačaju svoje društvene veze, a takvo se ponašanje može primijetiti čak i u ratno doba.