Tužan kraj potrage za 82-godišnjakom: Oglasila se obitelj

Potraga za nestalim muškarcem, 82-godišnjim Krešimirom Babićem, završila je smrtnim ishodom, nakon što su ga pronašli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Obitelj je putem poruke zahvalila svima koji su sudjelovali u potrazi i pomogli u širenju informacija.

‘Želim svima Vama – medijima, iskreno zahvaliti na pomoći što ste prenijeli vijest, javljali se i osobno pitali kako pomoći. Zahvaljujući širokom odjeku apela u medijima i snažnoj podršci kvartovskih Facebook grupa, veliki broj građana se aktivirao i dojavljivao informacije koje su bile ključne u potrazi’, poručili su.

Obitelj je zahvalila i institucijama te službama koje su sudjelovale u potrazi.

‘Naša obitelj ovim putem upućuje zahvalu Policijskoj postaji Črnomerec, ZET-u, kao i gospodinu Daliboru i cijelom timu HGSS-a, čiji su profesionalizam i predanost bili presudni u pronalasku’, stoji u poruci.

Istaknuli su i da im u ovom trenutku utjehu pruža podrška zajednice koja se uključila u potragu.