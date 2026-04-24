našao ga hgss

Tužan kraj potrage za 82-godišnjakom: Oglasila se obitelj

M. Šu.

24.04.2026 u 16:55

Krešimir Babić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Obiteljska arhiva
Potraga za nestalim muškarcem završila je tragično, a njegova obitelj uputila je javnu zahvalu svim službama, medijima i građanima koji su sudjelovali u potrazi i pružili podršku.

Potraga za nestalim muškarcem, 82-godišnjim Krešimirom Babićem, završila je smrtnim ishodom, nakon što su ga pronašli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Obitelj je putem poruke zahvalila svima koji su sudjelovali u potrazi i pomogli u širenju informacija.

‘Želim svima Vama – medijima, iskreno zahvaliti na pomoći što ste prenijeli vijest, javljali se i osobno pitali kako pomoći. Zahvaljujući širokom odjeku apela u medijima i snažnoj podršci kvartovskih Facebook grupa, veliki broj građana se aktivirao i dojavljivao informacije koje su bile ključne u potrazi’, poručili su.

Obitelj je zahvalila i institucijama te službama koje su sudjelovale u potrazi.

‘Naša obitelj ovim putem upućuje zahvalu Policijskoj postaji Črnomerec, ZET-u, kao i gospodinu Daliboru i cijelom timu HGSS-a, čiji su profesionalizam i predanost bili presudni u pronalasku’, stoji u poruci.

Istaknuli su i da im u ovom trenutku utjehu pruža podrška zajednice koja se uključila u potragu.

vezane vijesti

preporučujemo

BENJAMINOV BRAT

Zagrebački studenti u velikom prosvjedu: Zbog Netanyahua blokirali ulaz na fakultet
Policija istražuje

Mailovi o postavljenim bombama poslani svima: Od Vlade i Sabora pa do policije i medija
JAVILI SE OBITELJIMA

Sindikat pomoraca o Hrvatima koje su zarobili Iranci: Ne znamo kad će ih osloboditi

najpopularnije

Još vijesti