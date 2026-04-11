Ovih nekoliko jednostavnih trikova za Excel olakšat će vam život

Neupućenom promatraču korištenje tipkovničkih kratica može izgledati kao magični trik, no riječ je o jednostavnoj vještini koju praktično bilo tko može savladati

Kada svakodnevno koristite Excel, čak i mala poboljšanja mogu napraviti veliku razliku. Najbolji način za to su kratice za tipkovnicu. Izabrali smo nekoliko njih koje bi vam mogle uštedjeti dosta truda i vremena.

Unos datuma i vremena Ako često unosite datum i vrijeme u Excel, postoji puno brži način na koji to učiniti umjesto upisivanja svake pojedinačne znamenke. Unos trenutnog datuma: Ctrl + ; Unos trenutnog vremena: Ctrl + Shift + ; Trebate li dodati datum i vrijeme zajedno, pritisnite Ctrl + ;, zatim razmaknicu, pa zatim Ctrl + Shift + ;. Formatiranje Vjerojatno već koristite uobičajene kratice poput Ctrl + B za podebljavanje i Ctrl + 1 za Format Cells. Znate li i za ove? Formatiraj kao valutu: Ctrl + Shift + $ Formatiraj kao postotak: Ctrl + Shift + % Formatiraj kao broj: Ctrl + Shift + ~ Primijeni format datuma: Ctrl + Shift + # Primijeni format vremena: Ctrl + Shift + @ Možete ih kombinirati s F4 za ponavljanje posljednje radnje. PivotTable Značajka PivotTable izvrsna je za sažimanje podataka i brzu izradu izvješća bez pisanja složenih formula. Umjesto korištenja kartice Insert za stvaranje novih, upotrijebite jednu od ovih kratica: Izradi PivotTable: Alt, N, V, T Čarobnjak za stvaranje PivotTablea: Alt, D, P Otvori stilove tablice: Alt, H, T