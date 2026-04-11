Ovih nekoliko jednostavnih trikova za Excel olakšat će vam život

Neupućenom promatraču korištenje tipkovničkih kratica može izgledati kao magični trik, no riječ je o jednostavnoj vještini koju praktično bilo tko može savladati
Kada svakodnevno koristite Excel, čak i mala poboljšanja mogu napraviti veliku razliku. Najbolji način za to su kratice za tipkovnicu.
Izabrali smo nekoliko njih koje bi vam mogle uštedjeti dosta truda i vremena.
Unos datuma i vremena
Ako često unosite datum i vrijeme u Excel, postoji puno brži način na koji to učiniti umjesto upisivanja svake pojedinačne znamenke.
Unos trenutnog datuma: Ctrl + ;
Unos trenutnog vremena: Ctrl + Shift + ;
Trebate li dodati datum i vrijeme zajedno, pritisnite Ctrl + ;, zatim razmaknicu, pa zatim Ctrl + Shift + ;.
Formatiranje
Vjerojatno već koristite uobičajene kratice poput Ctrl + B za podebljavanje i Ctrl + 1 za Format Cells. Znate li i za ove?
Formatiraj kao valutu: Ctrl + Shift + $
Formatiraj kao postotak: Ctrl + Shift + %
Formatiraj kao broj: Ctrl + Shift + ~
Primijeni format datuma: Ctrl + Shift + #
Primijeni format vremena: Ctrl + Shift + @
Možete ih kombinirati s F4 za ponavljanje posljednje radnje.
PivotTable
Značajka PivotTable izvrsna je za sažimanje podataka i brzu izradu izvješća bez pisanja složenih formula. Umjesto korištenja kartice Insert za stvaranje novih, upotrijebite jednu od ovih kratica:
Izradi PivotTable: Alt, N, V, T
Čarobnjak za stvaranje PivotTablea: Alt, D, P
Otvori stilove tablice: Alt, H, T
Primijeni ili ukloni filtar
Filtri su spas kada radite na velikim skupovima podataka u Excelu. Umjesto beskrajnog pomicanja kroz retke, možete suziti stvari u sekundama i pritom ne morate ni taknuti računalni miš.
Uključivanje/isključivanje filtara: Ctrl + Shift + L
Otvaranje padajućeg izbornika filtara: Alt + strelica prema dolje
Umetanje ili brisanje redaka i stupaca
Umetanje retka ili stupca: Ctrl + Shift + +
Brisanje retka ili stupca: Ctrl + -
Možete ih kombinirati s kraticama za odabir. Naprimjer, možete pritisnuti Shift + razmaknicu za odabir retka, a zatim Ctrl + Shift + + za umetanje novog iznad njega.
Ista ideja funkcionira i za stupce. Pritisnite razmaknicu Ctrl + za odabir stupca, a zatim upotrijebite Ctrl + Shift + + za umetanje novog.
Kratice s tipkom Alt
Ako postoji jedna tipka koja otključava desetke praktičnih kratica, to je Alt. Pritisnite je jednom i vidjet ćete mala slova koja se pojavljuju na vrpci. To su Key Tips te omogućuju navigaciju cijelim sučeljem uz pomoć tipkovnice.
Dodaj obrube: Alt + H, B
Boja ispuna: Alt + H, H
Promijeni boju fonta: Alt, H, F, C
Lijevo poravnanje: Alt, H, A, L
Središnje poravnanje: Alt, H, A, C
Desno poravnanje: Alt, H, A, R
Automatsko prilagođavanje visine stupca na temelju odabira: Alt, O, C, I
Automatsko prilagođavanje visine retka na temelju odabira: Alt, O, C, A