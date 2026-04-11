Ovih nekoliko jednostavnih trikova za Excel olakšat će vam život

Miroslav Wranka

11.04.2026 u 18:49

Izvor: Freepik / Autor: Dmytro Sheremeta
Neupućenom promatraču korištenje tipkovničkih kratica može izgledati kao magični trik, no riječ je o jednostavnoj vještini koju praktično bilo tko može savladati

Kada svakodnevno koristite Excel, čak i mala poboljšanja mogu napraviti veliku razliku. Najbolji način za to su kratice za tipkovnicu.

Izabrali smo nekoliko njih koje bi vam mogle uštedjeti dosta truda i vremena.

Unos datuma i vremena

Ako često unosite datum i vrijeme u Excel, postoji puno brži način na koji to učiniti umjesto upisivanja svake pojedinačne znamenke.

Unos trenutnog datuma: Ctrl + ;

Unos trenutnog vremena: Ctrl + Shift + ;

Trebate li dodati datum i vrijeme zajedno, pritisnite Ctrl + ;, zatim razmaknicu, pa zatim Ctrl + Shift + ;.

Formatiranje

Vjerojatno već koristite uobičajene kratice poput Ctrl + B za podebljavanje i Ctrl + 1 za Format Cells. Znate li i za ove?

Formatiraj kao valutu: Ctrl + Shift + $

Formatiraj kao postotak: Ctrl + Shift + %

Formatiraj kao broj: Ctrl + Shift + ~

Primijeni format datuma: Ctrl + Shift + #

Primijeni format vremena: Ctrl + Shift + @

Možete ih kombinirati s F4 za ponavljanje posljednje radnje.

PivotTable

Značajka PivotTable izvrsna je za sažimanje podataka i brzu izradu izvješća bez pisanja složenih formula. Umjesto korištenja kartice Insert za stvaranje novih, upotrijebite jednu od ovih kratica:

Izradi PivotTable: Alt, N, V, T

Čarobnjak za stvaranje PivotTablea: Alt, D, P

Otvori stilove tablice: Alt, H, T

Primijeni ili ukloni filtar

Filtri su spas kada radite na velikim skupovima podataka u Excelu. Umjesto beskrajnog pomicanja kroz retke, možete suziti stvari u sekundama i pritom ne morate ni taknuti računalni miš.

Uključivanje/isključivanje filtara: Ctrl + Shift + L

Otvaranje padajućeg izbornika filtara: Alt + strelica prema dolje

Umetanje ili brisanje redaka i stupaca

Umetanje retka ili stupca: Ctrl + Shift + +

Brisanje retka ili stupca: Ctrl + -

Možete ih kombinirati s kraticama za odabir. Naprimjer, možete pritisnuti Shift + razmaknicu za odabir retka, a zatim Ctrl + Shift + + za umetanje novog iznad njega.

Ista ideja funkcionira i za stupce. Pritisnite razmaknicu Ctrl + za odabir stupca, a zatim upotrijebite Ctrl + Shift + + za umetanje novog.

Kratice s tipkom Alt

Ako postoji jedna tipka koja otključava desetke praktičnih kratica, to je Alt. Pritisnite je jednom i vidjet ćete mala slova koja se pojavljuju na vrpci. To su Key Tips te omogućuju navigaciju cijelim sučeljem uz pomoć tipkovnice.

Dodaj obrube: Alt + H, B

Boja ispuna: Alt + H, H

Promijeni boju fonta: Alt, H, F, C

Lijevo poravnanje: Alt, H, A, L

Središnje poravnanje: Alt, H, A, C

Desno poravnanje: Alt, H, A, R

Automatsko prilagođavanje visine stupca na temelju odabira: Alt, O, C, I

Automatsko prilagođavanje visine retka na temelju odabira: Alt, O, C, A

