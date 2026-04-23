Trump objavio: Produženo primirje između Libanona i Izraela za tri tjedna

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf oglasio se na platformi X poručivši: ‘Potpuno primirje ima smisla samo ako se ne krši pomorskom blokadom i uzimanjem svjetske ekonomije za taoca... ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nemoguće je uz ovako flagrantno kršenje primirja.’
Ranije je Bijela kuća poručila kako je američka blokada iranskih luka ‘iznimno učinkovita’ u gušenju iranskog gospodarstva i pritisku na Teheran da pristane na mirovne pregovore.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi novi razgovori s Teheranom mogli započeti već za dva dana, unatoč tome što iranski dužnosnici kao uvjet za nastavak pregovora traže ukidanje blokade svojih luka.
RAT S IRANOM
Ključni događaji dana:
- Šef američke mornarice smijenjen zbog sukoba u Pentagonu
- Iran tvrdi da je ‘nemoguće’ otvoriti Hormuški tjesnac zbog ‘flagrantnih’ kršenja primirja od strane SAD-a i Izraela
- Iranski predsjednik optužuje SAD za ‘licemjernu retoriku’
- Američka vojska tvrdi da je tijekom blokade preusmjerila više od 30 brodova
- Ministar mornarice napušta Trumpovu administraciju ‘s trenutnim učinkom’
- Rat s Iranom podigao inflaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu na 3,3 posto
- Dvojica hrvatskih pomoraca su na brodu na koji su upali Iranci
- Iran objavio akciju zapljene broda u Hormuškom tjesnacu
- Trump naredio mornarici naredio da se uništi svaki brod koji postavlja mine u Hormuzu
- Iranski veleposlanik u Srbiji: Hrvatski i crnogorski pomorci su na sigurnom
- Izrael: Čekamo signal SAD-a, vratit ćemo Iran u kameno doba
23:28
Izrael i Libanon produžili primirje za tri tjedna
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Izrael i Libanon dogovorili produljenje primirja za tri tjedna, nakon sastanka njihovih predstavnika u Bijeloj kući.
Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da je sastanak prošao uspješno. ‘Sastanak je prošao vrlo dobro!’, poručio je.
Dodao je da će Sjedinjene Američke Države surađivati s Libanonom kako bi pomogle toj zemlji u zaštiti od Hezbollaha.
‘Primirje između Izraela i Libanona bit će produženo za tri tjedna’, napisao je Trump.
Nije objavljeno više detalja o uvjetima produženja primirja niti o daljnjim koracima u pregovorima.
22:27
Trump odbacio mogućnost nuklearnog napada na Iran
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne bi koristio nuklearno oružje protiv Irana, odbacujući takvu mogućnost tijekom razgovora s novinarima u Bijeloj kući.
Na pitanje bi li posegnuo za nuklearnim oružjem, odgovorio je kratko: ‘Ne, ne bih.’
Potom je doveo u pitanje samo postavljanje takvog pitanja. ‘Zašto bih to trebao? Zašto se uopće postavlja tako glupo pitanje?’ rekao je.
Trump je dodao kako smatra da za to nema potrebe, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države već ‘vrlo uvjerljivo’ oslabile Iran u sukobu.
‘Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih već potpuno, vrlo uvjerljivo, uništili?’ izjavio je.
Na kraju je poručio da nuklearno oružje ne bi smjelo koristiti nijedna država.
‘Nuklearno oružje nikada ne bi smjelo biti dopušteno za uporabu bilo kome’, zaključio je.
22:18
Trump: SAD drži Hormuški tjesnac zatvorenim
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutačno kontroliraju Hormuški tjesnac te da njegovo otvaranje ovisi o postizanju dogovora s Iranom.
Govoreći novinarima u Bijeloj kući, Trump je ustvrdio da je tjesnac zatvoren odlukom SAD-a. ‘Otvorit ćemo tjesnac. Trenutno ga držimo zatvorenim. Imamo potpunu kontrolu’, rekao je.
Dodao je da je Iran, prema njegovim riječima, već bio spreman otvoriti plovni put. ‘Došli su k nama i rekli da će pristati otvoriti tjesnac’, naveo je.
Trump tvrdi da bi Iran, u slučaju otvaranja, mogao ostvarivati prihode od oko 500 milijuna dolara dnevno, zbog čega je, kako kaže, odlučio zadržati postojeće stanje.
‘Ja sam taj koji ga drži zatvorenim. Otvorit će se kada postignu dogovor’, poručio je.
Trump admitted it himself:
"Iran told me 'we will open Hormuz.' ."
So it wasn't Iran closing Hormuz all along.
It was — blackmailing the world. pic.twitter.com/l9QxUwYpc0
22:14
Trump odbrusio novinarima: 'Ne požurujte me!'
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući da ne želi žuriti s donošenjem odluka vezanih uz Iran, istaknuvši da mu je cilj postići najbolji mogući dogovor.
Na pitanje koliko je spreman čekati odgovor, poručio je: ‘Ne požurujte me.’
Podsjetio je da američka operacija protiv Irana traje tek šest tjedana te dodao da želi postići kvalitetno i dugoročno rješenje.
‘Želim postići najbolji dogovor. Mogao bih ga sklopiti odmah. Kad bih sada otišao, mogli bismo imati veliki uspjeh. Njima bi trebalo 20 godina da se oporave. Ali ne želim to. Želim da bude trajno’, rekao je Trump.
Naveo je i, kako tvrdi, američke vojne uspjehe u sukobu, uključujući uništenje iranske mornarice i zrakoplovstva. Dodao je da je moguće da je Iran tijekom primirja obnovio dio protuzračne obrane, ali je ustvrdio da bi je SAD mogao ‘neutralizirati u jednom danu’ ako bude potrebno.
Na pitanje hoće li Amerikanci plaćati skuplje gorivo ako pregovori potraju, Trump je odgovorio: ‘Na kratko vrijeme – a znate što dobivaju za to? Iran bez nuklearnog oružja.’
Tijekom obraćanja ponovio je i tvrdnje da unutar iranskog vodstva postoje unutarnji sukobi i da se 'svađaju k'o psi i mačke'.
Trump, asked how long he'll wait for Iran:
"Don't rush me. Guys like you—we were in Vietnam for 18 years. The Korean War lasted for 7 years. I've done this for 6 weeks. And their military is defeated." pic.twitter.com/E8onbuh57H
22:10
Protuzračna obrana aktivirana zbog dronova iznad Teherana
Iranski mediji objavili su dodatne informacije o aktivaciji protuzračne obrane iznad Teherana, navodeći da je reakcija uslijedila zbog uočenih manjih dronova na više lokacija u zemlji.
Novinska agencija Fars, pozivajući se na informacije s terena, izvijestila je da su letjelice primijećene iznad nekoliko područja, nakon čega su aktivirani obrambeni sustavi.
Poluslužbena agencija prenosi i izjavu vojnog stručnjaka koji ističe da su sustavi protuzračne obrane tijekom primirja stalno u stanju visoke pripravnosti te reagiraju na svaku sumnjivu pojavu na nebu.
21:09
Izraelski mediji tvrde: Glavni iranski pregovarač Galibaf se povukao iz pregovora sa SAD-om?
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf navodno se povukao s čela pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je izraelski Channel 12, koji se pritom nije pozvao na nikakve izvore. << Opširnije >>
20:53
Trump o ratu s Iranom: ‘Imam svo vrijeme svijeta, Iran nema’
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije pod pritiskom da okonča rat s Iranom te poručio da Sjedinjene Države imaju vremena, za razliku od Teherana.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da je ‘možda najmanje pod pritiskom od svih’ kada je riječ o završetku sukoba.
‘Imam svo vrijeme svijeta, ali Iran nema – sat otkucava’, napisao je.
Dodao je kako će eventualni sporazum biti postignut samo ako bude ‘primjeren i dobar za Sjedinjene Američke Države, njihove saveznike i ostatak svijeta’.
20:50
Aktivirana protuzračna obrana u Teheranu
Iranski mediji izvijestili su o aktivaciji protuzračne obrane u glavnom gradu Teheranu, gdje se, prema navodima, čula paljba u više dijelova grada.
Državna novinska agencija IRNA objavila je da je ‘protuzračna paljba’ zabilježena na zapadu i istoku Teherana, dok agencija Mehr, povezana s Revolucionarnom gardom, navodi da su sustavi aktivirani radi suzbijanja ‘neprijateljskih ciljeva’.
Slične informacije dolaze i od svjedoka na terenu, koji su za BBC opisali zvukove za koje vjeruju da potječu od protuzračne obrane.
19:56
Vrh iranskog vodstva govori o 'željeznom jedinstvu' nakon Trumpovih tvrdnji
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručili su da u Iranu 'ne postoje radikali ni umjereni', svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da je vodstvo zemlje zahvaćeno frakcijskim sukobima.
Trump je ranije na platformi Truth Social napisao da Iran 'ima velikih problema s time tko mu je vođa'.
'Jednostavno ne znaju!', poručio je Trump, tvrdeći da u zemlji vlada 'LUD!' sukob između 'tvrdolinijaša' i 'umjerenih'.
Pezeškijan i Galibaf – koji je ujedno i predsjednik iranskog parlamenta – odbacili su takve tvrdnje, naglasivši da u Iranu nema podjela te da svi djeluju jedinstveno.
'U Iranu ne postoje radikali ni umjereni. Svi smo 'iranski' i 'revolucionarni', i uz željezno jedinstvo naroda i države, uz potpunu odanost vrhovnom vođi', stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi.
'Dovest ćemo agresora zločinca do toga da zažali zbog svojih postupaka.'
19:04
Američka vojska: Vraćena su 33 broda zbog blokade
Američka vojska izdala je naredbu za 33 plovila da se okrenu ili vrate u luku u sklopu pomorske blokade iranskih luka, priopćilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM).
Riječ je o povećanju u odnosu na 31 plovilo prijavljeno ranije istog dana. To dolazi nakon presretanja teretnog broda "TOUSKA" pod iranskom zastavom u nedjelju te današnjeg ukrcaja na "M/T Majestic X" u Indijskom oceanu.
U.S. forces have now redirected 33 vessels since the start of the blockade against Iran. pic.twitter.com/m8v95FYabB— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026
