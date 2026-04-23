Trump objavio: Produženo primirje između Libanona i Izraela za tri tjedna

Izrael i Libanon produžili primirje za tri tjedna

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Izrael i Libanon dogovorili produljenje primirja za tri tjedna, nakon sastanka njihovih predstavnika u Bijeloj kući.

Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da je sastanak prošao uspješno. ‘Sastanak je prošao vrlo dobro!’, poručio je.

Dodao je da će Sjedinjene Američke Države surađivati s Libanonom kako bi pomogle toj zemlji u zaštiti od Hezbollaha.

‘Primirje između Izraela i Libanona bit će produženo za tri tjedna’, napisao je Trump.

Nije objavljeno više detalja o uvjetima produženja primirja niti o daljnjim koracima u pregovorima.