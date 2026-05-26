Finski startup kreće u IPO na Wall Streetu. Što to govori o Europi i nemoći da zadrži vlastite tech divove?

Finska tvrtka koja stoji iza Oura Ringa, nosivog uređaja za praćenje zdravlja, kreće se prema uvrštavanju u burzovnu kotaciju na Wall Streetu i mogla bi postati jedna od najvrjednijih ovogodišnjih inicijalnih javnih ponuda neke europske tvrtke.

Iako nije poznato koliko dionica namjeravaju ponuditi i uz koliki očekivani raspon cijena, tvrtka je u jesen 2025. godine provela rundu financiranja koja je procijenila poslovanje na oko 9,5 milijardi eura, što je i više nego dvostruko veće od procjene od 4,3 milijarde eura, koliko je dosegnula u prethodnoj rundi 2024. godine.

Prema riječima izvršnog direktora Toma Halea, do kraja trećeg tromjesečja prošle godine prodano je više od 5,5 milijuna Oura prstenova. Hale je u to vrijeme govorio da će tvrtka dosegnuti 1,7 milijardi eura godišnjeg prihoda u 2026., u usporedbi s 430 milijuna eura prije dvije godine.

Moguća inicijalna javna ponuda dionica stavlja europski brend nosive elektronike na radar Wall Streeta u vrijeme u kojem se, kako se čini, vraća zanimanje investitora za tehnologiju za zdravlje potrošača.

U utrci s velikim imenima

Oura je postala istaknuto ime u brzorastućoj kategoriji pametnih prstenova, natječući se s divovima pametnih satova poput Applea, Garmina i Samsunga, a istovremeno je stvarala nišu s posebnim hardverom koji pojedini potrošači smatraju manje nametljivim.

U posljednje dvije godine tvrtka se agresivno proširila na softver, pretplate i analizu zdravlja temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Njihova platforma za nosivu elektroniku sada se fokusira na dugoročne zdravstvene signale, uključujući san, spremnost, otkucaje srca, stres i oporavak.

Oura se dodatno usmjerila na žensko zdravlje i osobni coaching temeljen na umjetnoj inteligenciji, uključujući alate dizajnirane za tumačenje fizioloških podataka i pružanje prilagođenih preporuka. Prijelaz s proizvođača uređaja na zdravstvenu platformu temeljenu na pretplati mogao bi biti središnji dio njihove inicijalne javne ponude.

Tvrtka bi u dogledno vrijeme mogla premašiti brojku od pet milijuna pretplatnika.

Šire značenje za europski startup sustav

Oura je osnovana u Finskoj i razvijena oko istraživanja sna, oporavka i biometrijskog praćenja, a za europski startup ekosustav njezino planirano uvrštavanje na burzu ima šire značenje.

Iako su njezini korijeni i filozofija dizajna duboko vezani uz Finsku, tvrtka je nedavno prešla na matičnu tvrtku sa sjedištem u SAD-u, pod nazivom Oura Inc., sa sjedištem u San Franciscu, kako bi pristupila američkom kapitalu za rizične pothvate, a istovremeno zadržala svoje europsko poslovanje.

Njezina odluka o izlistavanju na američkom tržištu odražava širi obrazac među brzorastućim europskim tehnološkim tvrtkama koje traže dublja tržišta kapitala i veću vidljivost među globalnim investitorima.