Finski startup kreće u IPO na Wall Streetu. Što to govori o Europi i nemoći da zadrži vlastite tech divove?

Odluka Oure o izlistavanju na američkom tržištu odražava širi obrazac među brzorastućim europskim tehnološkim tvrtkama
Finska tvrtka koja stoji iza Oura Ringa, nosivog uređaja za praćenje zdravlja, kreće se prema uvrštavanju u burzovnu kotaciju na Wall Streetu i mogla bi postati jedna od najvrjednijih ovogodišnjih inicijalnih javnih ponuda neke europske tvrtke.
Oura je podnijela nacrt dokumentacije američkoj agenciji Securities and Exchange Commission (SEC) za inicijalnu javnu ponudu.
Iako nije poznato koliko dionica namjeravaju ponuditi i uz koliki očekivani raspon cijena, tvrtka je u jesen 2025. godine provela rundu financiranja koja je procijenila poslovanje na oko 9,5 milijardi eura, što je i više nego dvostruko veće od procjene od 4,3 milijarde eura, koliko je dosegnula u prethodnoj rundi 2024. godine.
Prema riječima izvršnog direktora Toma Halea, do kraja trećeg tromjesečja prošle godine prodano je više od 5,5 milijuna Oura prstenova. Hale je u to vrijeme govorio da će tvrtka dosegnuti 1,7 milijardi eura godišnjeg prihoda u 2026., u usporedbi s 430 milijuna eura prije dvije godine.
Moguća inicijalna javna ponuda dionica stavlja europski brend nosive elektronike na radar Wall Streeta u vrijeme u kojem se, kako se čini, vraća zanimanje investitora za tehnologiju za zdravlje potrošača.
U utrci s velikim imenima
Oura je postala istaknuto ime u brzorastućoj kategoriji pametnih prstenova, natječući se s divovima pametnih satova poput Applea, Garmina i Samsunga, a istovremeno je stvarala nišu s posebnim hardverom koji pojedini potrošači smatraju manje nametljivim.
U posljednje dvije godine tvrtka se agresivno proširila na softver, pretplate i analizu zdravlja temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Njihova platforma za nosivu elektroniku sada se fokusira na dugoročne zdravstvene signale, uključujući san, spremnost, otkucaje srca, stres i oporavak.
Oura se dodatno usmjerila na žensko zdravlje i osobni coaching temeljen na umjetnoj inteligenciji, uključujući alate dizajnirane za tumačenje fizioloških podataka i pružanje prilagođenih preporuka. Prijelaz s proizvođača uređaja na zdravstvenu platformu temeljenu na pretplati mogao bi biti središnji dio njihove inicijalne javne ponude.
Tvrtka bi u dogledno vrijeme mogla premašiti brojku od pet milijuna pretplatnika.
Šire značenje za europski startup sustav
Oura je osnovana u Finskoj i razvijena oko istraživanja sna, oporavka i biometrijskog praćenja, a za europski startup ekosustav njezino planirano uvrštavanje na burzu ima šire značenje.
Iako su njezini korijeni i filozofija dizajna duboko vezani uz Finsku, tvrtka je nedavno prešla na matičnu tvrtku sa sjedištem u SAD-u, pod nazivom Oura Inc., sa sjedištem u San Franciscu, kako bi pristupila američkom kapitalu za rizične pothvate, a istovremeno zadržala svoje europsko poslovanje.
Njezina odluka o izlistavanju na američkom tržištu odražava širi obrazac među brzorastućim europskim tehnološkim tvrtkama koje traže dublja tržišta kapitala i veću vidljivost među globalnim investitorima.
Planirano uvrštavanje dionica događa se tijekom obnovljene rasprave o tome gubi li Europa neke od svojih najuspješnijih tehnoloških tvrtki u korist američkih burzi. Oura se pridružuje rastućem popisu tvrtki osnovanih u Europi koje biraju Wall Street kao svoj put do javnih tržišta, privučene veličinom, likvidnošću i boljim poznavanjem investitora s potrošačkom tehnologijom.
Inicijalna javna ponuda tvrtke također će se smatrati testom raspoloženja investitora prema nosivoj tehnologiji nakon nekoliko promjenjivih godina za taj sektor. Za razliku od pametnih satova, pametno prstenje ostaje relativno nišna kategorija, iako zanimanje za njih raste, a Ouru se smatra liderom u toj kategoriji.
Stoga bi njezin izlazak na javna tržišta kapitala mogao ponuditi jasniju referentnu vrijednost za to kako tržišta vrednuju zdravstveni hardver sljedeće generacije u kombinaciji s pretplatama na softver i uslugama umjetne inteligencije, piše Euro News.