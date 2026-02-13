Odgovor Muskovu Starlinku: Moćna europska raketa lansirala satelite za Amazonovu mrežu

Najmoćnija verzija europske rakete Ariane 6 uspješno je lansirala 32 satelita za Amazonovu satelitsku mrežu Amazon Leo, projekt koji bi trebao konkurirati sustavu Starlink Elona Muska. Program Ariane 6 podupire 13 država članica Europske svemirske agencije (ESA), a razvoj i izgradnja rakete uključuju oko 600 podizvođača predvođenih tvrtkom ArianeGroup. Raketa je lansirane iz europske svemirske luke u Kourouu u Francuskoj Gvajani na sjeveroistočnoj obali Južne Amerike, a riječ je o dosad najvećem broju satelita koje je ponijela neka raketa iz programa Ariane

Sateliti su se uspješno odvojili od rakete i započeli put prema svojoj konačnoj orbiti, što je u kontrolnom centru dočekano pljeskom i oduševljenjem. 'Kakav dan, kakvo lansiranje', izjavio je izvršni direktor Arianespacea David Cavailloles, naglasivši da je misija dokazala sposobnost Ariane 6 da provodi 'najsloženije svemirske zadatke'. Francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenoj mreži X lansiranje je nazvao 'europskim uspjehom', uz poruku: 'Amazon, vaš paket je isporučen.' Riječ je o prvom lansiranju satelita Amazon Leo mreže pomoću europske rakete. Amazon, američka kompanija koju je osnovao milijarder Jeff Bezos, glavni je komercijalni partner programa Ariane 6, iako se europski nosač satelita često ističe kao simbol europske svemirske suverenosti, piše Euronews.

On board: 32 satellites for Amazon’s constellation. Amazon chose Europe for this major launch.… pic.twitter.com/x0UNAoT3w8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 12, 2026

Amazon širi satelitsku konstelaciju Kako bi ponijela 32 satelita, korištena je verzija Ariane 64 opremljena s četiri pomoćna raketna potisnika, umjesto dva kakva su korištena u prvih pet lansiranja. Njihova je uloga osigurati dodatni potisak, što omogućuje raketi da u nisku Zemljinu orbitu ponese oko 21,6 tona tereta, više nego dvostruko u odnosu na konfiguraciju s dva potisnika. Svaki potisnik troši oko 142 tisuće kilograma krutog goriva u nešto više od dvije minute, nakon čega se odvaja od rakete. 'Ovo je najveći teret koji smo do sada lansirali', rekao je Martijn Van Delden, voditelj komercijalnog razvoja Amazon Lea za Europu. Amazon trenutačno ima 175 satelita u orbiti, a cilj je izgraditi konstelaciju od ukupno 3200 satelita. Njihov glavni konkurent, Starlink, već raspolaže s gotovo 9400 satelita. Raketa Ariane 64 visoka je 62 metra, dok promjer središnjeg stupnja iznosi 5,4 metra. Uz pomoćne potisnike, Ariane 6 pokreće i glavni motor na dnu središnjeg stupnja, koji koristi pothlađeni vodik i kisik kao gorivo. Nakon izlaska gornjeg stupnja iz Zemljine gravitacije aktivira se drugi motor, koji satelite postavlja u precizno određene orbite. Taj motor može se ponovno pokrenuti do četiri puta tijekom leta. Van Delden je najavio da Amazon planira postupno povećavati broj satelita po misiji, osobito nakon uvođenja snažnijih potisnika za Ariane 6. Iz Arianespacea poručuju kako je Ariane 6 posebno prilagođen za lansiranje satelitskih konstelacija, koje postaju ključne za globalnu komunikacijsku infrastrukturu. Cavailloles je naglasio da će suradnja s Amazonom pomoći u pripremama za veliki europski projekt višestruke satelitske konstelacije, čiji je cilj osigurati sigurnu i suverenu komunikacijsku mrežu Europske unije. Početak implementacije tog sustava planiran je za 2029. godinu.

Europski projekt s velikom industrijskom mrežom Program Ariane 6 rezultat je suradnje 13 država članica ESA-e. Izgradnja jedne rakete zahtijeva koordinaciju približno 600 podizvođača diljem Europe, pod vodstvom ArianeGroupa. Središnji stupanj rakete sastavlja se u Les Mureauxu zapadno od Pariza, dok se gornji stupanj proizvodi u Bremenu u Njemačkoj. Jedna raketa sastoji se od približno 300 tisuća pojedinačnih dijelova. Komponente rakete – središnji i gornji stupanj te potisnici – transportirani su preko Atlantskog oceana u Francusku Gvajanu brodom opremljenim jedrima, čime se nastoji smanjiti emisija štetnih plinova i potrošnja goriva. Tijekom prošle godine Ariane 6 bio je usmjeren na institucionalne misije, uključujući lansiranje francuskog vojnog izviđačkog satelita, francuskog meteorološkog satelita te europskih radarskih i navigacijskih satelita za promatranje Zemlje.