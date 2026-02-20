Od e-braka do novih karijera: Ukrajina usred rata gradi digitalnu državu

Sve dobne skupine mogu koristiti vladinu platformu za poboljšanje digitalnih vještina, stjecanje certifikata, učenje korištenja online usluga i otkrivanje novih karijera

Digitalna transformacija i prekvalifikacija izazovi su čak i u najboljim vremenima, ali ratna postignuća Ukrajine u primjeni tehnologije za svoje građane jedinstvena su priča o uspjehu. Unatoč ruskoj invaziji, ukrajinska vlada nastavila je raditi na ostvarenju cilja predsjednika Volodimira Zelenskog za izgradnju 'države u pametnom telefonu', što je u međuvremenu preraslo u 'agentsku državu' kako umjetna inteligencija napreduje. Vlada to čini putem Diie, integrirane digitalne platforme i superaplikacije s pristupom pojednostavljenim javnim uslugama, poslovnim resursima i obrazovanju o digitalnoj pismenosti.

Prema vladinom izvješću, 60 posto Ukrajinaca u dobi od 18 do 70 godina koristi Diiu za obavljanje javnih usluga preko interneta, što je porast od 24 posto u odnosu na 2021. godinu. Ukrajina ima više od 160 javnih usluga dostupnih pomoću te aplikacije, uključujući e-brak, a hrvatski sustav eGrađani ima ih nešto više od 100. Obrazovnu platformu Diia.Education koristi gotovo tri milijuna Ukrajinaca, od kojih 75 posto završava tečajeve, što je eksponencijalno više od industrijskih standarda, a oni mogu biti i do pet posto. To je dovelo do povećanja digitalne pismenosti od 12,5 posto u 2023. i 10,5 posto u 2025., dvije posljednje godine u kojima je Ukrajina objavila rezultate istraživanja, a nakon pada koji se pripisuje visokokvalificiranim Ukrajinacima koji su napustili zemlju tijekom rata i brzom tehnološkom napretku. Sve dobne skupine mogu koristiti platformu za poboljšanje digitalnih vještina, stjecanje certifikata, učenje korištenja online usluga i otkrivanje novih karijera. Sve to pomaže ljudima da bi ostali ekonomski aktivni tijekom raseljavanja, preseljenja, gubitka posla ili promjena karijere uzrokovanih ratom.

Najtehnološkiji rat u povijesti Iako nove tehnologije izazivaju zabrinutost zbog gubitka posla, digitalna pismenost može poslužiti kao most prema prilikama u novim područjima i poboljšava pristup radu na daljinu i gig ekonomiji, stvarajući mogućnosti zapošljavanja za povijesno marginalizirane populacije, prema globalnom think tanku UNU. Osim toga, čak i osnovna digitalna pismenost pomaže u zaštiti Ukrajinaca tijekom vjerojatno najtehnološkijeg rata u povijesti, tijekom kojeg se hakerski upadi i napadi rutinski koriste kao oružje. Diia.Education i širi ekosustav Diia razvijani su unatoč raketnim napadima, nestancima struje i vojnoj obvezi.

Platforma Diia.Education pokrenuta je 2023. godine uz pomoć Googleove stipendije vrijedne dva milijuna američkih dolara. Besplatna platforma za cjeloživotno učenje pridružila se širem ekosustavu, pokrenutom 2019. godine u okviru tada novopokrenutog Ministarstva digitalne transformacije. Integrirana je s nacionalnim platformama za zapošljavanje i ima podršku više od 5000 offline obrazovnih centara diljem zemlje, pružajući pristup ljudima bez stabilne internetske veze. U Ukrajini 19 posto odraslih nema pristup internetu putem fiksne širokopojasne veze (u usporedbi s devet posto u SAD-u). U Hrvatskoj, prema podacima Eurostata, nešto manje od 90 posto kućanstava ima pristup internetu.