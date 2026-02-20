Od e-braka do novih karijera: Ukrajina usred rata gradi digitalnu državu

Sve dobne skupine mogu koristiti vladinu platformu za poboljšanje digitalnih vještina, stjecanje certifikata, učenje korištenja online usluga i otkrivanje novih karijera
Digitalna transformacija i prekvalifikacija izazovi su čak i u najboljim vremenima, ali ratna postignuća Ukrajine u primjeni tehnologije za svoje građane jedinstvena su priča o uspjehu.
Unatoč ruskoj invaziji, ukrajinska vlada nastavila je raditi na ostvarenju cilja predsjednika Volodimira Zelenskog za izgradnju 'države u pametnom telefonu', što je u međuvremenu preraslo u 'agentsku državu' kako umjetna inteligencija napreduje.
Vlada to čini putem Diie, integrirane digitalne platforme i superaplikacije s pristupom pojednostavljenim javnim uslugama, poslovnim resursima i obrazovanju o digitalnoj pismenosti.
Prema vladinom izvješću, 60 posto Ukrajinaca u dobi od 18 do 70 godina koristi Diiu za obavljanje javnih usluga preko interneta, što je porast od 24 posto u odnosu na 2021. godinu. Ukrajina ima više od 160 javnih usluga dostupnih pomoću te aplikacije, uključujući e-brak, a hrvatski sustav eGrađani ima ih nešto više od 100.
Obrazovnu platformu Diia.Education koristi gotovo tri milijuna Ukrajinaca, od kojih 75 posto završava tečajeve, što je eksponencijalno više od industrijskih standarda, a oni mogu biti i do pet posto.
To je dovelo do povećanja digitalne pismenosti od 12,5 posto u 2023. i 10,5 posto u 2025., dvije posljednje godine u kojima je Ukrajina objavila rezultate istraživanja, a nakon pada koji se pripisuje visokokvalificiranim Ukrajinacima koji su napustili zemlju tijekom rata i brzom tehnološkom napretku.
Najtehnološkiji rat u povijesti
Iako nove tehnologije izazivaju zabrinutost zbog gubitka posla, digitalna pismenost može poslužiti kao most prema prilikama u novim područjima i poboljšava pristup radu na daljinu i gig ekonomiji, stvarajući mogućnosti zapošljavanja za povijesno marginalizirane populacije, prema globalnom think tanku UNU.
Osim toga, čak i osnovna digitalna pismenost pomaže u zaštiti Ukrajinaca tijekom vjerojatno najtehnološkijeg rata u povijesti, tijekom kojeg se hakerski upadi i napadi rutinski koriste kao oružje. Diia.Education i širi ekosustav Diia razvijani su unatoč raketnim napadima, nestancima struje i vojnoj obvezi.
Platforma Diia.Education pokrenuta je 2023. godine uz pomoć Googleove stipendije vrijedne dva milijuna američkih dolara. Besplatna platforma za cjeloživotno učenje pridružila se širem ekosustavu, pokrenutom 2019. godine u okviru tada novopokrenutog Ministarstva digitalne transformacije.
Integrirana je s nacionalnim platformama za zapošljavanje i ima podršku više od 5000 offline obrazovnih centara diljem zemlje, pružajući pristup ljudima bez stabilne internetske veze.
U Ukrajini 19 posto odraslih nema pristup internetu putem fiksne širokopojasne veze (u usporedbi s devet posto u SAD-u). U Hrvatskoj, prema podacima Eurostata, nešto manje od 90 posto kućanstava ima pristup internetu.
Programi i radionice
Za osobe s ograničenim pristupom internetu, kao i za starije stanovništvo, Ukrajina je razvila program za knjižničare kako bi im olakšali prvi kontakt s računalom. Koristeći ove vladine resurse, knjižnice diljem zemlje pokrenule su radionice za promicanje digitalne pismenosti bez obzira na nečiju početnu točku.
Ukrajina emitira osnovne obrazovne videozapise na mrežnoj televiziji, što ljude usmjerava na Diia.Education kako bi saznali više o tome. Kao dodatni poticaj, određene osobe imaju pravo na 1000 grivnji (otprilike 25 dolara) kao bonus za registraciju za glavnu aplikaciju Diia.
Platforma Diia.Education ne sudjeluje u tržišnom natjecanju, a surađuje s gotovo svim pružateljima usluga obrazovne tehnologije i koristi njihov sadržaj, piše CNBC.