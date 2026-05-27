Više od 3300 AI modela bori se za titulu 'AI osobnosti godine'. Ljudi im šalju ljubavna pisma

Sudionici su u nekoliko tjedana morali osmisliti virtualni lik , redovito objavljivati sadržaj i graditi publiku u kategorijama poput zabave, lifestylea, komedije, fitnesa, animea i fantasy sadržaja, a organizatori navode da će pobjednicima biti dodijeljeno više od 90.000 dolara u novcu i nagradama.

Više od 3300 AI-em generiranih 'ličnosti' prijavljeno je na AI Personality of the Year Awards , natjecanje koje organiziraju platforma za generiranje sadržaja OpenArt te platforma za dizajn i kreaciju pretplatničkih modela za kreatore Fanvue.

Noćna mora za body positivity ili prilika da se redefiniraju standardi ljepote? Upravo oko ovog pitanja vrti se novo međunarodno natjecanje posvećeno virtualnim influencerima testirajući koliko daleko AI-em generirane osobnosti mogu otići i koliko ih publika doživljava kao stvarne.

Natjecanje opisuju kao najveće dosad posvećeno isključivo AI osobnostima - području koje se iz niše sve brže seli u mainstream.

U posljednjih godinu i pol virtualni influenceri sve su prisutniji u popularnoj kulturi, skupljaju stotine tisuća pratitelja i potpisuju suradnje s brendovima. Među najpraćenijim prijavljenim profilima je Jae Young Joon, AI-em generirani korejski model s više od 400.000 pratitelja na Instagramu i TikToku, a njegov profil jasno navodi da nije stvarna osoba. Ipak, prema organizatorima, pratitelji mu šalju osobne poruke i ljubavna pisma.

Profil vodi kanadski autor Luc Thierry, a iskustvo mu, kažu organizatori, pokazuje da publiku možda sve manje zanima je li lik stvaran dokle god emocionalna povezanost djeluje stvarno.

Međutim stvari nisu tako jednostavne.

Autorska prava, deepfake i digitalni Divlji zapad

Generativna umjetna inteligencija već je otvorila niz rasprava o autorskim pravima, sigurnosti radnih mjesta i deepfake sadržaju. Kritičari upozoravaju i na to da bi AI influenceri mogli samo pojačati ionako problematične standarde izgleda na društvenim mrežama.

Za razliku od stvarnih influencera, 'savršen' AI lik ne ovisi o genetici, svjetlu, filtrima ili fizičkom tijelu te može biti precizno dizajniran bez ikakvih nesavršenosti. Ovogodišnje istraživanje Sveučilišta u Torontu pokazalo je da generatori slika čak i na neutralne upite često stvaraju nerazmjerno velik broj mladih bijelih osoba, a žene prikazuju vitkima, simetričnih crta lica i bez skoro ikakvih nepravilnosti na koži.

Fanvue se sličnim kritikama suočio i prošle godine, kada je organizirao Miss AI, natjecanje koje je izazvalo raspravu o tome šire li sintetički natjecatelji raznolikost ili zapravo učvršćuju uske standarde privlačnosti. Organizatori sada tvrde da izgled nije glavni kriterij ocjenjivanja te da se više vrednuju kreativna kvaliteta, inspirativnost, potencijal za suradnje s brendovima i angažman publike.

Prema njima, prvi val AI influencera često se svodio na glamurozne profile nalik modelima s Instagrama. Danas među prijavama ima glazbenih persona, humorističnih likova, fantasy avatara, muških AI influencera te autora koji naglašavaju LGBTQ+ identitete i kulturnu reprezentaciju.

Odgovor AI kompanija? Kao i uvijek

OpenArt navodi i da koristi alate za prepoznavanje potencijalnih kršenja autorskih prava i štetnog sadržaja, a tim sačinjen od pravih ljudi dodatno pregledava prijave. Pravila zabranjuju govor mržnje, uznemiravanje i seksualno eksplicitan sadržaj.

Prema podacima organizatora, prijave dolaze iz cijelog svijeta: oko 37 posto iz Europe i Ujedinjenog Kraljevstva, 30 posto iz Sjeverne Amerike, 18 posto iz Azije, a ostatak iz Latinske Amerike, Afrike te s Bliskog istoka. Međutim ti brojevi odnose se na ljude koji stvaraju AI likove – ne na same virtualne osobe kojih ima eksponencijalno više.

A upravo će odgovor na to koliko raznoliki, uvjerljivi i kulturno utjecajni mogu postati ti digitalni identiteti vjerojatno odrediti jesu li AI influenceri prolazan internetski trend ili novi trajni sloj online kulture, piše Euronews.