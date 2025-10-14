Trebate li spremati lozinke u web preglednik? Evo što trebate znati

Upravitelji lozinki preglednika nisu dizajnirani za ozbiljnu sigurnost. Pogledajmo kako funkcioniraju i na kakve rizike trebate računati
Pohrana lozinki u web preglednik je jednostavna: ulogirate se, kliknite Save i ostalo prepustite softveru. Sinkronizira se s drugim uređajima, pamti svaku prijavu i čini prijave praktički nevidljivima.
Ali, ta praktičnost dolazi s jednim problemom: upravitelji lozinki preglednika nisu dizajnirani za ozbiljnu sigurnost. Pogledajmo kako funkcioniraju i na kakve rizike trebate računati.
Svaki veći preglednik prikazuje upite za spremanje lozinke gotovo svaki put kada se prijavite na web odredište. Možete ih isključiti (ili ih zamijeniti pravim upraviteljem lozinki), ali čini se kao sigurna opcija s obzirom na integraciju u preglednik. Zbog toga vjerojatno ne razmišljamo puno kad se pojavi upit Save password.
Također, potpuno je besplatan, radi odmah i sinkronizira se na mobitelima, prijenosnim i tablet računalima. Ako se, primjerice, prijavite u Chrome sa svojim korisničkim računom pri Googleu, vaše se lozinke automatski pojavljuju svugdje gdje ste prijavljeni.
Kako se zaštititi?
Pohranjivanje lozinki u preglednik razlikuje se od namjenskog upravitelja lozinki.
Upravitelji lozinki preglednika obično pohranjuju vaše lozinke u mapu profila preglednika, dok namjenski upravitelj lozinki koristi šifrirani lokalni trezor kojem davatelj usluga ne može pristupiti ili ga pročitati.
Ako ne želite odustati od upravitelja lozinki u pregledniku, evo što vam je činiti kako biste smanjili rizik.
Uključite dvostupanjsku provjeru (2FA)
Time ćete dobiti dodatni sloj zaštite, koji će otežati posao potencijalnim kradljivcima.
Uključite enkripciju na uređaju
Neki upravitelji lozinki preglednika, poput Googleovog Chromea, imaju postavku enkriptiranja na uređaju. To u osnovi znači kako se vaše vjerodajnice šifriraju i dešifriraju samo na vašem uređaju, umjesto slanja negdje drugdje. To je još jedan sloj zaštite.
Osigurajte svoje uređaje
Upogonite kombinaciju PIN-a, lozinke i biometrije kako biste otežali neovlašteni pristup svom uređaju.
Razmislite o tome što spremate
Trebate li pohraniti baš sve lozinke u web preglednik? Ako to ne učinite s lozinkama za najosjetljivije servise, smanjit ćete svoju izloženost riziku neovlaštenog upada.
Pregledajte popis spremljenih lozinki
Ovaj popis treba povremeno pročešljati u potrazi za višekratno korištenim, starim i sličnim lozinkama koje ugrožavaju vašu sigurnost. Brojni upravitelji lozinki preglednika nude usluge skeniranja sigurnosnih propusta koje vas upozoravaju na zastarjele ili ukradene vjerodajnice.
Ovi koraci neće učiniti pohranu lozinki u preglednik potpuno sigurnom, ali će ograničiti potencijalnu štetu ako nešto pođe po zlu, piše Make Use Of.