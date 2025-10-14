Trebate li spremati lozinke u web preglednik? Evo što trebate znati

Upravitelji lozinki preglednika nisu dizajnirani za ozbiljnu sigurnost. Pogledajmo kako funkcioniraju i na kakve rizike trebate računati

Pohrana lozinki u web preglednik je jednostavna: ulogirate se, kliknite Save i ostalo prepustite softveru. Sinkronizira se s drugim uređajima, pamti svaku prijavu i čini prijave praktički nevidljivima. Ali, ta praktičnost dolazi s jednim problemom: upravitelji lozinki preglednika nisu dizajnirani za ozbiljnu sigurnost. Pogledajmo kako funkcioniraju i na kakve rizike trebate računati.

Svaki veći preglednik prikazuje upite za spremanje lozinke gotovo svaki put kada se prijavite na web odredište. Možete ih isključiti (ili ih zamijeniti pravim upraviteljem lozinki), ali čini se kao sigurna opcija s obzirom na integraciju u preglednik. Zbog toga vjerojatno ne razmišljamo puno kad se pojavi upit Save password. Također, potpuno je besplatan, radi odmah i sinkronizira se na mobitelima, prijenosnim i tablet računalima. Ako se, primjerice, prijavite u Chrome sa svojim korisničkim računom pri Googleu, vaše se lozinke automatski pojavljuju svugdje gdje ste prijavljeni.