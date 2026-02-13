Sigurnosni razlozi: Američke zračne snage zabranile korištenje pametnih naočala

Dana Thayer, voditeljica zaštite informacija u 104. borbenom krilu, izjavila je da nova politika odražava rastuće rizike povezane s širenjem nosivih elektroničkih uređaja, uključujući pametne satove, mobilne telefone i pametne naočale, unutar vojnih postrojenja. Takve tehnologije, naglasila je, otvaraju pitanja o tome gdje i pod kojim uvjetima se mogu sigurno koristiti , osobito u zračnim bazama i na lokacijama povezanima s povjerljivim misijama.

Zračne sile Sjedinjenih Država zabranile su vojnom osoblju korištenje pametnih naočala unutar vojnih objekata zbog sigurnosnih razloga, piše Task & Purpose . Odluka je donesena jer moderne pametne naočale mogu snimati fotografije i videozapise, bilježiti zvuk te pristupati internetu, što potencijalno može biti iskorišteno za prikupljanje podataka od strane stranih obavještajnih službi.

Vojnom osoblju i ranije je bilo zabranjeno unošenje osobnih elektroničkih uređaja u prostore s ograničenim pristupom, no ažurirane smjernice sada izričito obuhvaćaju i pametne dodatke. Kao ključni rizik navodi se mogućnost da pametne naočale neprimjetno snimaju slike, zvuk ili druge podatke, čak i bez potpune svijesti korisnika.



Prema navodima Task & Purposea, ostale grane američkih oružanih snaga zasad nisu uvele opću zabranu pametnih naočala na razini cijele službe. Njihova pravila uglavnom se odnose na osobne elektroničke uređaje, uz veću diskreciju zapovjednika na lokalnoj razini. Istodobno, pojedine postrojbe testiraju pametne naočale za potrebe održavanja i obuke.



Thayer je posebno istaknula zabrinutost oko pametnih naočala tvrtke Meta s integriranom umjetnom inteligencijom, koje su prema zadanim postavkama osmišljene za snimanje fotografija, videozapisa i glasovnih podataka.



Slične sigurnosne bojazni pojavile su se i u vezi s električnim vozilima i tzv. pametnim automobilima, osobito onima proizvedenima u Kini. Takva vozila opremljena su brojnim kamerama i senzorima za analizu prometnih uvjeta i okoline, što potiče strah da bi prikupljeni podaci mogli biti poslani na servere izvan zemlje, uključujući Kinu.



Iz sigurnosnih razloga, vojske Izraela i Poljske zabranile su ulazak takvih vozila u vojne objekte. U Izraelu su mjere dodatno pooštrene te su, prema izvješćima, kineski automobili s naprednim pametnim sustavima oduzimani vojnom osoblju zbog bojazni od mogućeg curenja osjetljivih informacija.

