Spašavaju živote na mostovima: Seul se uz pomoć AI-a bori protiv visoke stope samoubojstava

Šetnica uz rijeku je znamenitost blistave južnokorejske prijestolnice, ali i često mjesto očaja u zemlji s jednom od najviših stopa samoubojstava u svijetu.

Sustav nadzora vođen umjetnom inteligencijom upozorava hitne službe ako se netko zadržava na određenim lokacijama, uđe u područje koje se smatra nesigurnim ili podigne jedan od telefona posvećenih prevenciji samoubojstava na mostovima.

Bilo je izrazito učinkovito, rekao je Kim Jun-young, voditelj Integriranog kontrolnog centra CCTV-a na mostu Hangang, a stopa spašavanja na tom području porasla je s 56 posto u 2012. godini na više od 99 posto. Hitne službe mogu stići do većine mostova u roku od pet minuta - što je ključni 'prozor' za intervenciju i spašavanje života, rekao je.