Spašavaju živote na mostovima: Seul se uz pomoć AI-a bori protiv visoke stope samoubojstava

Kada kamere vođene umjetnom inteligencijom na mostovima preko rijeke Han u Seulu aktiviraju upozorenje da bi netko mogao skočiti, ključno je brzo djelovati
Šetnica uz rijeku je znamenitost blistave južnokorejske prijestolnice, ali i često mjesto očaja u zemlji s jednom od najviših stopa samoubojstava u svijetu.
Sustav nadzora vođen umjetnom inteligencijom upozorava hitne službe ako se netko zadržava na određenim lokacijama, uđe u područje koje se smatra nesigurnim ili podigne jedan od telefona posvećenih prevenciji samoubojstava na mostovima.
Bilo je izrazito učinkovito, rekao je Kim Jun-young, voditelj Integriranog kontrolnog centra CCTV-a na mostu Hangang, a stopa spašavanja na tom području porasla je s 56 posto u 2012. godini na više od 99 posto. Hitne službe mogu stići do većine mostova u roku od pet minuta - što je ključni 'prozor' za intervenciju i spašavanje života, rekao je.
'Svoju ulogu vidimo u tome da im damo još jednu priliku da razmisle, zato što to možda nije odluka koju želite', rekao je Kim za AFP. S visine od otprilike 30 metara, pad u vodu je sličan sudaru u automobilu brzinom od 60 kilometara na sat, rekao je. Nije lako uvjeriti ljude da to ne učine, rekao je Kim. Često se bore sa spasiocima ili sprintaju 'kao da trče utrku na 100 metara', dodaje. Drugi mogu donijeti konačnu odluku u djeliću sekunde čim čuju zvuk sirena.
Prošle godine je gotovo 900 kamera na 17 mostova identificiralo više od 1200 slučajeva, rekao je Kim, dodajući da osmero ljudi nije bilo moguće spasiti. Stopa samoubojstava u zemlji u 2024. porasla je na više od 29 smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi, što je najviše od 2011. godine.
Samoubojstvo je vodeći uzrok smrti među ljudima u dobi od 10 do 49 godina, pokazuju vladini podaci.
Neumoljiv akademski pritisak, velika radna opterećenja i kultura odgovornosti pojedinca za neuspjeh mogu ljude ostaviti nespremnima za suočavanje sa životnim neuspjesima ili traženje pomoći, rekao je Yoo Jae-hyun, direktor prevencije samoubojstava u bolnici St. Mary's u Seulu.