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AI pronašao ljubav za stotine Japanaca: Aplikacija dovela 265 parova pred oltar

L. Š. / Hina

28.07.2026 u 09:13

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Prema službenim podacima, 265 parova vjenčalo se nakon što su se upoznali putem aplikacije koja umjetnom inteligencijom utvrđuje kompatibilnost para, a koju je tokijska vlast pokrenula 2024. godine kako bi smanjila nisku stopu nataliteta u Japanu

Aplikacija 'TOKIO Enmusubi' pokrenuta je nakon što je istraživanje pokazalo da oko 70 posto ljudi zainteresiranih za brak nije aktivno tražilo partnera. Kako bi se pridružili samo ljudi zainteresirani za brak, oni koji su se prijavili morali su dokazati da su samci i proći online intervju.

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Do 30. lipnja ove godine aplikacija je imala 16.000 registriranih članova, što je manje od oko 36.000 prijavljenih, i 760 parova u 'ozbiljnim vezama', prema vladinim podacima. Ukupno se vjenčalo 265 parova.

Vlada je citirala jednu ženu koja je rekla da je isprobala aplikaciju kao 'posljednju priliku' dok se približavala svom 40. rođendanu. Broj beba rođenih u Japanu dosegao je rekordno nisku razinu od 671.236 u 2025. godini, što je deseti uzastopni godišnji pad, pokazali su vladini podaci iz lipnja.

'Umjetna inteligencija pokazuje vašu kompatibilnost s ljudima koje vam predstavlja u tri faze, pa čak i ako niste sigurni hoćete li nekoga upoznati. Ocjena kompatibilnosti s mojom djevojkom bila je savršena', rekao je korisnik pod pseudonimom Skytree.

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