Centar za nestalu i zlostavljanu djecu prvi je hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu

Status je Centru, na njegov zahtjev, dodijeljen za područja nezakonitog sadržaja koja uključuju nasilje na internetu, nasilje nad ženama na internetu, nezakonito poticanje na nasilje i mržnju, sadržaje povezane sa zaštitom maloljetnika, prijevare, trgovinu ljudima i druge oblike nasilja. Riječ je o prvoj odluci o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja (Trusted Flagger) u Hrvatskoj, ističu u HAKOM-u.

Pojašnjavaju i kako se, sukladno europskom Aktu o digitalnim uslugama (DSA), status pouzdanog prijavitelja dodjeljuje subjektima koji imaju posebno stručno znanje i sposobnosti za otkrivanje, prepoznavanje i prijavljivanje nezakonitog sadržaja, neovisni su o pružateljima internetskih platformi te aktivnosti prijavljivanja obavljaju pažljivo, točno i objektivno.

S druge strane, pružatelji internetskih platformi moraju osigurati prioritetno postupanje s obavijestima koje podnesu pouzdani prijavitelji te da o njima odlučuju bez nepotrebnog odgađanja. Pritom pružatelji platformi nisu obavezni automatski ukloniti prijavljeni sadržaj, već su ga dužni razmotriti prioritetno i bez neopravdanog kašnjenja.

U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) zadovoljni su odlukom HAKOM-a.

''Dodjela statusa prvog pouzdanog prijavitelja u Hrvatskoj izniman je korak naprijed za zaštitu djece, mladih i svih ranjivih skupina u digitalnom prostoru', poručio je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurniji internet (CSI).

Poručio je i kako godinama grade sustav koji spaja izravnu podršku žrtvama, edukaciju i tehničko-pravne mehanizme prijave. Zaključio je i kako priznanje HAKOM-a predstavlja zakonsku polugu zahvaljujući kojoj platforme više ne mogu ignorirati ili odgađati uklanjanje opasnog i nezakonitog sadržaja.