SpaceX-ov Falcon 9 ispisao novo poglavlje u povijesti svemirskih letova

B1067 prvi je put poletio u lipnju 2021. godine, kada je u sklopu misije Cargo Dragon prevozio teret prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) , a sljedeće godine sudjelovao je i u dvjema misijama s astronautima te nekoliko komercijalnih lansiranja.

Većinu 'svoje karijere' nakon toga bio je uključen u Starlinkove misije. Nakon svakog lansiranja vraćao se na autonomnu platformu za slijetanje na moru, bio obnovljen i vraćao se u službu. U pojedinim razdobljima letio je i dvaput u istom mjesecu, piše Ars Technica.

Najnovija misija izvedena je u ponedjeljak ujutro s Floride, kada je raketa uspješno ponijela 29 Starlinkovih satelita u nisku Zemljinu orbitu. Nakon odvajanja tereta prvi stupanj sletio je na platformu A Shortfall of Gravitas u Atlantskom oceanu, čime je dovršio svoj 35. let.

SpaceX je prije više od dvije godine objavio cilj prema kojem bi prvi stupnjevi Falcona 9 trebali biti certificirani za do 40 misija. Budući da tvrtka i dalje redovito koristi rakete s velikim brojem letova bez većih problema, nije isključeno da će se taj prag u budućnosti samo povećati.