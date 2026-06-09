35 LANSIRANJA

SpaceX-ov Falcon 9 ispisao novo poglavlje u povijesti svemirskih letova

L. Š.

09.06.2026 u 11:54

Falcon 9
Falcon 9 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SpaceX
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Prvi stupanj rakete Falcon 9, oznake B1067, navršio je pet godina aktivne službe i postavio novi rekord u floti SpaceX-a. Nakon posljednje misije, tijekom koje je u orbitu lansirao 29 satelita sustava Starlink, ovaj je raketni stupanj iza sebe imao ukupno 35 uspješnih letova i slijetanja

B1067 prvi je put poletio u lipnju 2021. godine, kada je u sklopu misije Cargo Dragon prevozio teret prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), a sljedeće godine sudjelovao je i u dvjema misijama s astronautima te nekoliko komercijalnih lansiranja.

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Većinu 'svoje karijere' nakon toga bio je uključen u Starlinkove misije. Nakon svakog lansiranja vraćao se na autonomnu platformu za slijetanje na moru, bio obnovljen i vraćao se u službu. U pojedinim razdobljima letio je i dvaput u istom mjesecu, piše Ars Technica.

Najnovija misija izvedena je u ponedjeljak ujutro s Floride, kada je raketa uspješno ponijela 29 Starlinkovih satelita u nisku Zemljinu orbitu. Nakon odvajanja tereta prvi stupanj sletio je na platformu A Shortfall of Gravitas u Atlantskom oceanu, čime je dovršio svoj 35. let.

SpaceX je prije više od dvije godine objavio cilj prema kojem bi prvi stupnjevi Falcona 9 trebali biti certificirani za do 40 misija. Budući da tvrtka i dalje redovito koristi rakete s velikim brojem letova bez većih problema, nije isključeno da će se taj prag u budućnosti samo povećati.

Falcon 9 je danas nosiva raketa na kojoj počiva većina SpaceX-ovih operacija, a uspjeh tog sustava omogućio je tvrtki da za NASA-u počne prevoziti teret, a zatim i astronaute do Međunarodne svemirske postaje. Razvoj višekratne upotrebe raketnih stupnjeva omogućio je češća lansiranja i smanjenje troškova.

Takav pristup pomogao je SpaceX-u da izgradi dominantnu poziciju na globalnom tržištu lansiranja te u orbitu postavi tisuće Starlinkovih satelita, a oni danas čine temelj njegova satelitskog internetskog poslovanja.

Zanimljiv je i podatak o usporedbi s konkurencijom. Otkako je B1067 poletio 2021. godine, glavni američki konkurent SpaceX-a, tvrtka United Launch Alliance (ULA), izveo je ukupno 29 lansiranja: raketa Atlas V poletjela je 22 puta, Vulcan četiri puta dok je Delta IV Heavy ostvarila posljednja tri leta prije umirovljenja.

Jedan jedini prvi stupanj Falcona 9 u pet godina ostvario je više lansiranja nego što je ULA izvela ukupnih misija u istom razdoblju. Time je B1067 postao najaktivniji raketni stupanj u povijesti SpaceX-a i jedan od najupečatljivijih primjera višekratne upotrebe raketne tehnologije do danas.

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