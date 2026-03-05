Spektakularni prizor: James Webb otkriva tajne spiralne galaksije NGC 5134

Iznimna snimka galaksije udaljene 65 milijuna svjetlosnih godina daje nam uvid u životni ciklus zvijezda - njihov nastanak iz plina, prašine i gravitacije te njihov kraj, obilježen vraćanjem materijala u svemir
Svemirski teleskop James Webb (JWST) ponovo nas je očarao nevjerojatnom slikom spiralne galaksije NGC 5134, otkrivajući detalje koji do sada nisu bili vidljivi. Ova galaksija, smještena oko 65 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Djevice, predstavlja pravi kozmički dragulj za astronome. Iako se čini udaljenom, u kozmičkim razmjerima NGC 5134 je naš relativno bliski susjed, što omogućava teleskopu James Webb da uhvati izvanredne detalje njenih čvrsto uvijenih spiralnih krakova.
Što je NGC 5134?
NGC 5134 je spiralna galaksija, vrsta galaksije koju karakterizira svijetla središnja jezgra okružena spiralnim krakovima punim zvijezda, plina i prašine. Ti kraci djeluju kao kozmičke jaslice gdje se neprestano rađaju nove zvijezde. Upravo su ti procesi stvaranja zvijezda onaj dio koji JWST uspio detaljno snimiti, otkrivajući nam tako tajne života i smrti zvijezda u ovoj galaksiji.
Zašto je ova slika tako posebna?
Ova dramatična slika kombinira promatranja dva moćna instrumenta teleskopa James Webb: MIRI (Mid-Infrared Instrument) i NIRCam (Near-Infrared Camera). MIRI otkriva toplu prašinu koja emitira srednje-infracrveno svjetlo, dok NIRCam hvata kraće valne duljine infracrvenog svjetla koje ističe zvijezde i zvjezdane skupove duboko ugrađene u spiralne krakove. Rezultat je slika koja nam pokazuje kako galaksija neprestano reciklira materijal: zvijezde se rađaju, evoluiraju i umiru, vraćajući dio materije natrag u svemir.
Kozmički ciklus života
Sjajne oblake prašine vidljive u galaksiji predstavljaju sirovinu za stvaranje novih zvijezda. Kako gravitacija privlači plin i prašinu, nove zvijezde se pale, postupno trošeći galaksijsko gorivo. Kada zvijezde umru, vraćaju dio materije natrag u svemir: masivne zvijezde eksplodiraju kao supernove, raspršujući elemente na stotine svjetlosnih godina, dok manje zvijezde poput našeg Sunca odbacuju vanjske slojeve pretvarajući se u crvene divove, piše Space.
Proučavajući galaksije poput NGC 5134 u infracrvenom svjetlu, astronomi mogu pratiti ovaj neprestani ciklus rađenja, evolucije i recikliranja zvijezda. To nam pomaže razumjeti kako se galaksije mijenjaju i rastu tijekom milijardi godina postojanja.