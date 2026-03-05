Spektakularni prizor: James Webb otkriva tajne spiralne galaksije NGC 5134

Svemirski teleskop James Webb (JWST) ponovo nas je očarao nevjerojatnom slikom spiralne galaksije NGC 5134, otkrivajući detalje koji do sada nisu bili vidljivi. Ova galaksija, smještena oko 65 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Djevice, predstavlja pravi kozmički dragulj za astronome. Iako se čini udaljenom, u kozmičkim razmjerima NGC 5134 je naš relativno bliski susjed, što omogućava teleskopu James Webb da uhvati izvanredne detalje njenih čvrsto uvijenih spiralnih krakova.

Što je NGC 5134?

NGC 5134 je spiralna galaksija, vrsta galaksije koju karakterizira svijetla središnja jezgra okružena spiralnim krakovima punim zvijezda, plina i prašine. Ti kraci djeluju kao kozmičke jaslice gdje se neprestano rađaju nove zvijezde. Upravo su ti procesi stvaranja zvijezda onaj dio koji JWST uspio detaljno snimiti, otkrivajući nam tako tajne života i smrti zvijezda u ovoj galaksiji.