U Splitu niz događaja posvećenih znanosti, stiže i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku

Na predstavljanju europskog projekta 'Science Comes to Town', održanom u četvrtak, najavljeno je da će biti otvoren 20. siječnja u Hrvatskom domu i Dioklecijanovim podrumima kroz niz događaja posvećenih znanosti, okolišu i inovacijama
Projekt okuplja više od 70 partnera iz gradova Kiela, Bresta i Splita, a usmjeren je na premošćivanje jaza između znanosti, javne politike i građana, kao i na poticanje mladih da odaberu znanstvene karijere. Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić istaknuo je važnost projekta za grad jer 'Science Comes to Town' omogućava da se znanost izvuče iz laboratorija i približi građanima.
'Europska komisija prepoznaje značaj popularizacije znanosti, a Split će postati europska prijestolnica znanosti i kulture. Kroz inicijativu želimo podupirati mlade znanstvenike, povezivati znanost s turizmom i razvijati novu nišu - znanstveni turizam', poručio je.
Projekt povezuje tri europska grada s bogatom pomorskom tradicijom i značajnim znanstvenim doprinosima, a naglasak stavlja na inovacije, održivi razvoj i nove tehnologije.
Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić ističe važnost širenja znanstvenih inovacija na cijelu regiju. 'Ponosni smo što će naš grad ugostiti nobelovca Johna M. Martinisa, američkog fizičara hrvatskog podrijetla, što je dokaz da Split postaje centar znanstvene izvrsnosti“, rekao je.
Među planiranim aktivnostima izdvaja se interaktivna izložba koja će biti otvorena za javnost do 24. siječnja, te radionice poput Dječjeg sveučilišta, koje će djeci omogućiti lakše razumijevanje znanosti kroz zabavne i edukativne sadržaje.
Ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo Živana Ninčević Gladan kaže kako projekt pruža priliku za predstavljanje njihovih istraživanja široj javnosti. Kroz interaktivne radionice želimo djeci približiti znanost i pomoći u vraćanju povjerenja u znanstvenu zajednicu.'
Otvorenje projekta bit će prilika za panel-rasprave o ulozi gradova u znanosti i društvu, te inspiraciju za buduće generacije znanstvenika kroz sesiju 'Science4Future, Future4Science'.
Projekt 'Science Comes to Town' traje tijekom cijele 2026. godine i nudi bogat program u tri grada. Uključuje mobilnost znanstvenika, edukativne aktivnosti i razmjenu znanja. Dugoročni cilj je ostaviti trajan utjecaj na znanstvenu i kulturnu scenu Europe, čime će se pospješiti razvoj novih tehnologija i promovirati znanstvena izvrsnost u europskim gradovima.