U Splitu niz događaja posvećenih znanosti, stiže i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku

Projekt okuplja više od 70 partnera iz gradova Kiela, Bresta i Splita, a usmjeren je na premošćivanje jaza između znanosti, javne politike i građana, kao i na poticanje mladih da odaberu znanstvene karijere. Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić istaknuo je važnost projekta za grad jer 'Science Comes to Town' omogućava da se znanost izvuče iz laboratorija i približi građanima.

'Europska komisija prepoznaje značaj popularizacije znanosti, a Split će postati europska prijestolnica znanosti i kulture. Kroz inicijativu želimo podupirati mlade znanstvenike, povezivati znanost s turizmom i razvijati novu nišu - znanstveni turizam', poručio je.

Projekt povezuje tri europska grada s bogatom pomorskom tradicijom i značajnim znanstvenim doprinosima, a naglasak stavlja na inovacije, održivi razvoj i nove tehnologije.