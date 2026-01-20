Fuchs komentirao potencijalno ukidanje društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako se radi o projektu fenomenalnom za popularizaciju znanosti i istraživanja, što treba ne samo Hrvatskoj već i Europi, jer upravo znanost i istraživanje pokreću nacionalne ekonomije.

'Ovdje sudjeluje puno akademskih institucija, dosta ljudi iz realnog sektora, znanstvenih organizacija i sveučilišta, to je vrijednost projekta koji će trajati oko dvije godine. Na raspolaganju im je šest milijuna eura pa očekujem izvrsne rezultate u segmentima, ne samo za Split jer će to odjeknuti i u znanstvenoj populaciji mladih u Hrvatskoj', rekao je Fuchs.

Na pitanje o mogućem ukidanju društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj, ministar je rekao kako se o tome razgovara i na razini Europske komisije, odnosno Vijeća ministara. Postoje razmišljanja i preporuke kako to napraviti, no nije donesena konkretna odluka.

Fuchs je za zabranu korištenja društvenih mreža za učenike i djecu jer u toj dobi nisu dorasla procjenjivati što je točno, a što ne.