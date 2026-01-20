Fuchs komentirao potencijalno ukidanje društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj

Međunarodnom konferencijom u Hrvatskom domu u utorak je započeo dvogodišnji projekt 'Science Comes to Town', vrijedan šest milijuna eura, u kojem uz Sveučilište u Splitu sudjeluju i sveučilišta iz njemačkog Kiela i francuskog Bresta
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako se radi o projektu fenomenalnom za popularizaciju znanosti i istraživanja, što treba ne samo Hrvatskoj već i Europi, jer upravo znanost i istraživanje pokreću nacionalne ekonomije.
'Ovdje sudjeluje puno akademskih institucija, dosta ljudi iz realnog sektora, znanstvenih organizacija i sveučilišta, to je vrijednost projekta koji će trajati oko dvije godine. Na raspolaganju im je šest milijuna eura pa očekujem izvrsne rezultate u segmentima, ne samo za Split jer će to odjeknuti i u znanstvenoj populaciji mladih u Hrvatskoj', rekao je Fuchs.
Na pitanje o mogućem ukidanju društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj, ministar je rekao kako se o tome razgovara i na razini Europske komisije, odnosno Vijeća ministara. Postoje razmišljanja i preporuke kako to napraviti, no nije donesena konkretna odluka.
Fuchs je za zabranu korištenja društvenih mreža za učenike i djecu jer u toj dobi nisu dorasla procjenjivati što je točno, a što ne.
Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić istaknuo je kako projekt pokazuje da su se splitska znanost, sveučilište i grad dobro pozicionirali na EU sceni jer su među deset asocijacija odabrani zajedno s Kielom i Brestom, tako da će neko vrijeme predstavljati prijestolnicu europske znanosti.
Panel rasprave i interaktivna izložba
Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja smatra kako "Science Comes to Town" dokazuje da na našim prostorima znanost itekako živi, mora se i može približiti svakom čovjeku, a posebno ući u učionice. Rekao je da Split "daje ludi ritam znanosti".
Program uključuje panel rasprave međunarodnih stručnjaka s područja znanosti, obrazovanja i inovativnih tehnologija na temu 'Gradovi u središtu znanosti i društva', 'Kulturna ekonomija: povezivanje znanosti i društva', te radionicu 'Science4Future, Future4Science'.
Drugi dio programa će se održati u Dioklecijanovim podrumima, gdje će se otvoriti interaktivna izložba koja donosi niz zanimljivih tema: 'Nikola Tesla – čovjek koji je rasvijetlio svijet' (TMNT Zagreb), 'Vrhovi dubina – podvodna baština SD' (Pomorski muzej Split), 'Tajanstveni život u kapljici mora' (Institut za oceanografiju i ribarstvo) i 'Portreti francuskih znanstvenika' (Francuska alijansa Split).
Domaćini projekta su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s međunarodnim partnerima, a financiran je iz programa Obzor Europa. 'Science Comes to Town' povezuje Split s gradovima Kielom i Brestom, kao i mrežom više od 70 europskih institucija, približavajući znanost građanima kroz javnea događaje i edukativne programe.