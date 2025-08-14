'Bacanje rukavice' Musku: OpenAI planira veliko ulaganje u konkurenta Neuralinka

OpenAI razmatra veliko ulaganje u Merge Labs, BCI startup koji želi postati konkurent Neuralinku postizanjem procjene vrijednosti od 850 milijuna američkih dolara uz pomoć tima za ulaganja tvrtke i drugih zainteresiranih strana. Procjena vrijednosti Neuralinka trenutno je veća od devet milijardi dolara.

Svađa između izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana i Elona Muska uskoro bi mogla dobiti novu dimenziju. Altman, naime, planira preuzeti konkurentsku tvrtku za sučelje mozga i računala (BCI).

Altman bi trebao pomoći u pokretanju Merge Labsa s Alexom Banijom, izvršnim direktorom i suosnivačem kontroverznog kripto pothvata World za skeniranje očnih jabučica. Iako će Altman biti imenovan suosnivačem Merge Labsa, izvršni direktor OpenAI-ja neće ulagati vlastiti novac, piše Futurism.

To što OpenAI planira ulagati toliko novca u startup koji se bavi moždanim čipovima pomalo je neobično, ali postoji poveznica. Merge nastoji iskoristiti napredak umjetne inteligencije za izgradnju boljih BCI-ja, što je i Muskov cilj s Neuralinkom.

Čini se kako Altman želi ući u segment BCI-ja gotovo jednako dugo kao i Musk, koji je osnovao Neuralink 2016. godine dok je još bio u OpenAI-ju.

Suosnivač OpenAI-ja je 2017. u svom osobnom blogu nagađao kako bi se ljudi mogli 'spojiti' sa strojevima već 2025. U istoj objavi, Altman je također istaknuo tri napretka koja smatra neizbježnima: nadljudska umjetna inteligencija, genetsko poboljšanje i sučelja mozak-stroj.

Iako su im se putevi u međuvremenu razišli – Musk je napustio upravni odbor OpenAI-ja 2018. nakon sukoba s Altmanom oko smjera u kojem tvrtka ide – čini se kako su zadržali gotovo identične ambicije. Musk je od tada nekoliko puta tužio OpenAI, optužujući tvrtku kako je napustila svoje neprofitne korijene. Pritom mu nije smetalo što je 2023. pokrenuo xAI, vlastiti profitno usmjereni laboratorij za razvoj umjetne inteligencije.