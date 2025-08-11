OpenAI popustio: Ponovno je moguće koristiti model GPT-4o

PRITISAK ODOZDO

Iako i dalje misli kako je GPT-5 bolji i napredniji, šef OpenAI-ja Sam Altman obećao je kako će pretplatnici moći koristiti i prethodni model

Nakon što je predstavljen novi OpenAI-jev model umjetne inteligencije GPT-5, dio korisnika uporno je pozivao na povratak prethodnog modela GPT-4o.

Žalili su se na kvalitetu pisanja novog modela. Neki od njih čak su i tugovali zbog gubitka GPT-4o jer su ga smatrali prijateljem i nekim kome se mogu povjeriti.

OpenAI je GPT-5 predstavio kao 'najpametniji, najbrži i najkorisniji model do sada'. Ujedno su uklonili mogućnost odabira modela koji će biti korišten, pa je samo GPT-5 bio dostupan.

Taj se model u stvarnom vremenu prebacuje između učinkovitijeg modela za osnovna pitanja i alternative dubljeg rasuđivanja za složenije zahtjeve.

Početno uvođenje naišlo je na neke probleme zbog kojih se GPT-5 'činio mnogo glupljim', prema riječima izvršnog direktora OpenAI-ja, Sama Altmana, koji je također otvorio Reddit AMA kako bi ponudio više uvida u promjene.

Altman je ustvrdio kako je kvaliteta pisanja GPT-5 bolja od prethodnih modela, ali je pitao korisnike primjećuju li i oni to.

Nekoliko njih reklo je kako se GPT-5 čini 'sterilnim' i 'znatno lošijim', a odgovori su mu 'kratki i suhoparni'.

Altman je na to uzvratio kako će uvesti mogućnost izbora između GPT-ja 4o i 5 pretplatnicima na servis Plus.

Ujedno je priznao kako su podcijenili koliko su neke stvari koje se ljudima sviđaju u GPT-4o važne, čak i ako GPT-5 u većini aspekata ima bolje performanse.

To ne jamči kako će stariji model ostati dostupan zauvijek. Altman je rekao kako će OpenAI pratiti korištenje dok razmišlja o tome koliko dugo nuditi naslijeđene modele, piše Engadget.

